Des exercices militaires chinois ont envahi le territoire de Taïwan, selon le ministère de la Défense | Nouvelles du monde

Les exercices militaires chinois près de Taïwan ont empiété sur le territoire de l’île et équivalent à un blocus de son espace maritime et aérien, a déclaré le ministère de la Défense.

Les exercices de la marine et de l’armée de l’air chinoises sont considérés comme une réponse directe à la visite à Taiwan de la grande politicienne américaine Nancy Pelosi, la plus haute politicienne américaine à s’être rendue en 25 ans.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que la Chine avait enfreint les règles de l’ONU et qu’elle contrecarrerait toute incursion sur son territoire.

Et il a accusé Pékin d’utiliser la guerre psychologique et a exhorté les gens à signaler les “fausses nouvelles” aux autorités.

Mme Pelosi avait précédemment félicité Taiwan pour être “l’une des sociétés les plus libres au monde” alors qu’elle s’adressait au parlement de l’île autonome lors de la visite qui a exaspéré Pékin.

Mme Pelosi a également rencontré mercredi la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen dans la capitale Taipei.

Mme Tsai a remercié Mme Pelosi pour ses actions concrètes pour soutenir Taïwan et a déclaré que l’île ne reculerait pas face à des menaces militaires accrues.

La dirigeante taïwanaise a également déclaré à Mme Pelosi qu’elle était l’une des amies les plus dévouées de l’île et l’a remerciée pour son soutien indéfectible sur la scène internationale.

Mme Tsai a ajouté que Taïwan est un partenaire fiable des États-Unis et continuera de travailler avec eux pour renforcer la collaboration dans les domaines de la sécurité, du développement économique et des chaînes d’approvisionnement.

Nancy Pelosi a qualifié Taiwan de "l'une des sociétés les plus libres au monde"



La visite inopinée du président américain à Taiwan a suscité de vives critiques de la part de la Chine et a incité Pékin à convoquer l’ambassadeur américain.

Mme Pelosi est arrivée mardi soir dans la capitale Taipei pour un voyage inopiné mais étroitement surveillé, affirmant que cela montre l’engagement indéfectible des États-Unis envers l’île qui, selon Pékin, fait partie de la Chine.

“Nous félicitons Taïwan d’être l’une des sociétés les plus libres au monde”, a déclaré Mme Pelosi au parlement taïwanais.

Elle a également déclaré que la nouvelle législation américaine visant à renforcer l’industrie américaine des puces pour concurrencer la Chine “offre une plus grande opportunité pour la coopération économique américano-taïwanaise”.

Critique de longue date de la Chine, notamment en matière de droits de l’homme, Mme Pelosi doit rencontrer un ancien militant de la place Tiananmen, un libraire de Hong Kong qui avait été détenu par la Chine et un militant taïwanais récemment libéré par la Chine, des personnes proches du dossier. a dit.

Bien que Mme Pelosi ne soit pas la première oratrice à se rendre à Taïwan – Newt Gingrich s’est rendu en 1997 – sa visite intervient alors que les relations entre Pékin et Washington se sont fortement détériorées, et avec la Chine une force économique, militaire et géopolitique beaucoup plus puissante qu’elle ne l’était il y a un quart de siècle.

La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et n’a jamais renoncé à recourir à la force pour le placer sous son contrôle.

Les États-Unis ont mis en garde la Chine contre l’utilisation de la visite de Mme Pelosi comme prétexte à une action militaire contre Taïwan.

Tôt mercredi, le département des douanes chinois a annoncé une suspension des importations d’agrumes, de hairtail rayé blanc réfrigéré et de chinchard congelé en provenance de Taïwan.