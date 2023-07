Des exemptions seront peut-être accordées à Bajrang, Ravi et Vinesh pour assister aux essais de lutte

Le comité ad hoc de l’AIO a décidé mercredi d’organiser les essais de lutte des Jeux asiatiques très attendus les 22 et 23 juillet et bien que le panel n’ait pas révélé le format et les critères, il pourrait exempter les médaillés olympiques et mondiaux actuels du concours de sélection qui remettra entrées directes à Bajrang Punia, Vinesh Phogat et Ravi Dahiya.

Après que la demande de prolongation du délai au-delà du 22 juillet de l’IOA ait été rejetée par l’OCA, le panel ad hoc s’est réuni à New Delhi et a décidé que les essais gréco-romains masculins et féminins auraient lieu le 22 juillet et que la sélection de l’équipe masculine de style libre se être fait le lendemain.

Les essais dans 18 catégories de poids olympiques – six chacun dans trois formats (style libre et gréco-romain pour les hommes et style libre pour les femmes) – doivent être menés par le comité ad hoc, qui gère les affaires quotidiennes de WFI .

«Nous avons décidé de mener les essais les 22 et 23 juillet dans la salle Kedar Jadhav du stade IG. Nous allons d’abord inviter les lutteurs gréco-romains et féminins, puis les lutteurs masculins de style libre », a déclaré à PTI le chef du panel ad hoc, Bhupender Singh Bajwa.

«Nous voulons également que nos lutteurs U-20 participent aux essais des Jeux asiatiques. Ils rentreront en Inde le 21 juillet et nous voulons donc leur donner une chance de se faire valoir. Je partagerai les critères avec vous tous demain. Nous sommes encore indécis à ce sujet », a ajouté Bajwa.

Les contingents indiens U-15 et U-20 sont à Amman, la capitale jordanienne, pour participer au championnat d’Asie.

Des sources proches du panel ad hoc ont indiqué que le comité pourrait introduire le critère d’exemption des médaillés actuels des championnats olympiques et mondiaux de ces essais.

« Ne soyez pas surpris si des exemptions sont accordées à quelques lutteurs. Le comité songe à exempter les médaillés olympiques et mondiaux. S’il valide la décision, alors Bajrang Punia (65 kg) et Ravi Dahiya (57 kg) étant le médaillé olympique se verront attribuer des entrées directes. De même, Vinesh (53 kg) est l’actuel médaillé mondial », a déclaré la source.

Bajrang avait remporté une médaille de bronze tandis que Ravi a remporté une médaille d’argent aux Jeux de Tokyo. Vinesh avait remporté une médaille de bronze l’an dernier au Championnat du monde.

Si ce critère est finalisé, les futurs lutteurs seront déçus.

Sujeet est le champion d’Asie U-23 en titre dans la catégorie des 65 kg et Aman Sehrawat a fait ses preuves dans la catégorie des 57 kg en l’absence de Ravi Dahiya, qui n’a pas concouru récemment en raison d’une blessure.

Antim Panghal, première championne du monde U-20 du pays, est également une belle future perspective dans la catégorie des 53 kg, que Vinesh a fait sienne avec une série de performances à l’approche des Jeux olympiques de Tokyo.

«Ce sera une injustice flagrante faite aux futurs talents. Où irons-nous s’ils ne permettent pas aux jeunes lutteurs de concourir ? Le gouvernement est là pour arranger les choses. Pourquoi permet-il que de telles choses se produisent », a déclaré à PTI Dayanad Kalakal, père et entraîneur de Sujeet, en colère.

«Ils disent qu’il y a des précédents passés pour envoyer des lutteurs sans procès, mais si certaines mauvaises choses ont été faites dans le passé, pourquoi ne pas rectifier maintenant? Ils tuent la carrière de ces jeunes lutteurs avant même qu’ils aient eu un bon départ.

« Ces jeunes lutteurs rêvaient de concourir aux Jeux asiatiques. Pourquoi ces lutteurs protestataires ne participent-ils pas à des épreuves ? Cela signifie que Neta ji (le chef de la WFI, Singh) avait raison lorsqu’il a déclaré que la manifestation contre lui avait été lancée uniquement pour éviter des procès », a déclaré Kalakal.

Six lutteurs – Vinesh, Bajrang, Sakshi Malik, Sangeeta Phogat, Satyawart Kadiyan et Jitender Kinha – avaient demandé à l’IOA de leur donner du temps jusqu’au 10 août pour se préparer au procès, affirmant qu’ils n’étaient pas au mieux de leur forme physique et mentale en raison de leurs mois. -longue manifestation contre le chef WFI Brij Bhushan Sharan Singh.

Alors que Vinesh est à Budapest pour participer au dernier événement de la série de classement UWW de la saison à partir de jeudi, Bajrang, Jitender et Sangeeta sont à Bichkek pour s’entraîner.

Sakshi et son mari Kadiyan sont aux États-Unis pour s’entraîner.

Le panel avait précédemment proposé que les essais se déroulent en deux étapes où les six lutteurs seront invités à affronter les vainqueurs des essais initiaux pour réserver leur créneau pour les Jeux asiatiques.

Cependant, la décision avait suscité des critiques de toutes parts, beaucoup la qualifiant de « partiale » et « injuste ».

Le panel ad hoc se réunira à nouveau vendredi pour décider des critères définitifs.

« Demain, les membres du comité rencontreront le ministre des Sports et le président de l’AIO. Nous voulons suivre leurs conseils. Il est également en cours de délibération pour que les noms de six lutteurs protestataires puissent également être envoyés en tant que réservistes », a déclaré l’entraîneur Gian Singh, membre du panel.

« Les 3-4 meilleurs lutteurs de chaque catégorie peuvent être invités à s’affronter dans un format de tournoi à la ronde en août et le meilleur lutteur peut être choisi pour les Jeux asiatiques, mais rien n’est finalisé », a-t-il ajouté.

Alors que les Jeux asiatiques auront une compétition dans six catégories de poids dans chaque style, le Championnat du monde compte jusqu’à 10 catégories.

Les essais dans les quatre catégories restantes auront lieu plus tard, la date limite d’envoi des inscriptions étant le 16 août.