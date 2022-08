Des excuses aux Oscars pour Sacheen Littlefeather, 50 ans après la protestation de Brando

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a présenté ses excuses à Sacheen Littlefeather, une actrice et militante Apache et Yaqui qui a été huée sur scène aux Oscars en 1973 après avoir refusé le prix du meilleur acteur au nom de Marlon Brando.

L’Académie dit dans un communiqué lundi qu’il avait présenté ses excuses à Mme Littlefeather, 75 ans, en juin, près de 50 ans après que Mme Littlefeather a percé la façade des Oscars de statues brillantes et de lumières vives en 1973 et a injecté à la cérémonie des critiques sur les stéréotypes amérindiens dans les médias.

Son apparition à la cérémonie, la première fois qu’une femme amérindienne se tenait sur scène aux Oscars, est peut-être l’un des moments perturbateurs les plus connus de l’histoire de la cérémonie de remise des prix.