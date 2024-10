Des excuses attendues depuis longtemps pour les internats indiens américains, déclare un ancien élève

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails sur les expériences vécues dans les pensionnats.

Un ancien élève des internats indiens fédéraux assimilationnistes aux États-Unis affirme que les excuses présidentielles de vendredi étaient attendues depuis longtemps.

« Ils auraient dû le faire il y a des années », a déclaré Rosie Yellowhair, 74 ans, membre de la nation Navajo originaire de Steamboat, en Arizona.

« Je suis heureux qu’il ait fait cela et j’espère qu’il existe des programmes pour les personnes qui en ont souffert. »

Yellowhair a fréquenté des internats dès l’âge de quatre ans jusqu’à la 12e année, notamment les internats Steamboat, Keams Canyon et Phoenix.

Elle se souvient s’être sentie seule et avoir tenté de s’enfuir, s’être vu interdire de parler navajo et avoir subi des punitions telles que devoir frotter les sols avec une brosse à dents, se tenir dans un coin avec des livres et avoir été physiquement frappée aux oreilles.

Les excuses sont un bon premier pas, mais il faut maintenant faire un effort pour aider les gens à guérir, a déclaré Yellowhair.

« Je pense que c’est un début », a-t-elle déclaré.

Rosie Yellowhair a fréquenté des internats fédéraux en Arizona de l’âge de quatre ans jusqu’à la 12e année. (Soumis par Rosie Yellowhair)

Le président américain Joe Biden a présenté vendredi ses excuses officielles aux Amérindiens pour le « péché » du système gouvernemental, qui a séparé de force les enfants de leurs parents pendant des décennies.

« C’est un péché pour notre âme », a déclaré Biden lors d’une visite à la communauté indienne de Gila River, dans la banlieue de Phoenix.

« Franchement, il n’y a aucune excuse pour que ces excuses aient mis 50 ans à être présentées. »

Biden a parlé des abus et de la mort d’enfants amérindiens résultant de la politique du gouvernement américain, notant que « même si l’obscurité peut cacher beaucoup de choses, elle n’efface rien » et que les grandes nations « doivent connaître le bien, le mal, la vérité sur qui nous sommes ». sont. »

« Je m’excuse officiellement en tant que président des États-Unis d’Amérique pour ce que nous avons fait », a déclaré Biden.

« La politique fédérale concernant les internats indiens – la douleur qu’elle a causée ne sera qu’une marque de honte importante, une tache sur notre histoire. Pendant trop longtemps, tout cela s’est produit sans pratiquement aucune attention du public, sans que nos livres d’histoire n’en parlent. pas enseigné dans nos écoles. »

Au moins 973 enfants amérindiens sont morts dans le système des internats sur une période de 150 ans qui s’est terminée en 1969, selon une enquête du ministère de l’Intérieur qui a demandé des excuses au gouvernement américain plus tôt cette année.

Au moins 18 000 enfants, certains âgés d’à peine quatre ans, ont été arrachés à leurs parents et contraints de fréquenter des écoles cherchant à les assimiler.

REGARDER | Biden s’excuse auprès des internats américains : Biden présente des excuses « sans faille » aux internats autochtones gérés par les États-Unis, selon un membre de la tribu Le président américain Joe Biden a présenté vendredi ses excuses officielles aux peuples autochtones des États-Unis pour le rôle du gouvernement dans les abus et la négligence envers les enfants envoyés dans des internats fédéraux afin de les assimiler à la société blanche. Brian Bull, membre de la tribu Nimiipu (Nez Percé), affirme que Biden a présenté des excuses « sans faille ».

Cody Groat, professeur adjoint à l’Université Western de London, en Ontario, a déclaré que les excuses présidentielles américaines sont extrêmement rares, ce qui en fait un développement important dans l’histoire présidentielle américaine.

« Le début des excuses a été très efficace et a réellement démontré la sincérité de l’affaire », a déclaré Groat.

« Mais je pense que vers la fin des excuses, il a commencé à ruminer un peu sur sa carrière, ce qui a presque dilué les excuses dans une certaine mesure. »

Groat, membre des Six Nations de Grand River dont les grands-parents ont été forcés de fréquenter le pensionnat du Mohawk Institute à Brantford, en Ontario, a déclaré que les États-Unis et le Canada ont une histoire interconnectée en matière de politiques de retrait d’enfants autochtones.

Pendant plus d’un siècle au Canada, on estime que 150 000 enfants autochtones ont fréquenté les pensionnats, des institutions financées par le gouvernement et gérées par l’Église, conçues de la même manière pour priver les enfants de leur langue, de leur culture et de leurs liens familiaux.

Connexions États-Unis-Canada

En 2008, le premier ministre Stephen Harper s’est excusé pour le système et les dommages qu’il a causés, reconnaissant qu’il visait à « tuer l’Indien qui sommeille en l’enfant ».

Cette phrase, ou du moins ce sentiment, proviendrait du capitaine militaire américain Richard H. Pratt, fondateur et surintendant du École industrielle indienne de Carlisle en Pennsylvanie.

« Tous les Indiens de la race devraient être morts. Tuez l’Indien en lui et sauvez l’homme. » Pratt a déclaré dans un discours de 1892.

Le lien le plus clair entre les deux systèmes apparaît dans ce qu’on appelle le rapport Davin, a déclaré Groat.

À la fin du XIXe siècle, le premier ministre John A. Macdonald a chargé l’homme politique et journaliste Nicholas Flood Davin d’enquêter sur le système américain. Dans son rapport de 1879, Davin louait la politique américaine de « civilisation agressive » par laquelle les États-Unis retiraient les enfants de leurs foyers et les plaçaient dans des internats, recommandant au Canada d’établir un système similaire.

« Ce sont quelques-unes des politiques qu’ils ont vues se refléter dans les écoles américaines et qu’ils pourraient intégrer dans un système canadien plus global », a déclaré Groat.

Les excuses de Harper ont précédé la Commission de vérité et réconciliation, qui a conclu en 2015 que les pensionnats étaient une forme de génocide culturel. Yellowhair a déclaré que les États-Unis devraient créer une commission similaire.

Groat a déclaré que la localisation d’éventuelles sépultures anonymes dans l’ancien pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique en 2021 a joué un rôle en encourageant un jugement au sud de la frontière.

« Je ne pense pas que l’internat fédéral [investigation] Cela aurait eu lieu sans une conversation internationale importante concernant l’identification des tombes anonymes », a-t-il déclaré.

Une ligne de crise nationale relative aux pensionnats indiens est disponible pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder à des services d’orientation émotionnelle et en cas de crise en appelant le service 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept via la hotline Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne.