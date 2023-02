Des excavatrices turques fouillent les décombres où une Canadienne a entendu parler pour la dernière fois

L’équipement d’excavation a commencé à déplacer des décombres lundi sur les lieux de la destruction où une femme canadienne a été entendue pour la dernière fois lors d’un violent tremblement de terre en Turquie, a déclaré son frère.

Le tremblement de terre du 6 février a tué plus de 35 000 personnes et a transformé de grandes parties de villes de Turquie et de Syrie en tas de béton et de métal tordu.

Manaf Zora avait déclaré plus tôt qu’il prévoyait de s’envoler pour Istanbul au début de la semaine prochaine, de louer un camion et des marteaux-piqueurs et de se rendre dans la ville d’Antakya, dans le sud de la Turquie, pour aider aux fouilles si sa sœur Samar Zora n’avait toujours pas été retrouvée.

Cependant, Zora a déclaré depuis Halifax que des équipes de recherche locales ont commencé à creuser pendant la journée sur les lieux à Antakya. La recherche a duré huit heures avant de se terminer dans la nuit à 22 heures, heure locale.

Il a dit que les excavatrices soulevaient des morceaux du bâtiment de cinq étages où sa sœur avait séjourné – et d’où elle avait passé des appels alors que les secousses se répercutaient sur la ville.

Le résident d’Halifax, âgé de 44 ans, a déclaré que lui et ses frères avaient l’intention de “ramener notre sœur quoi qu’il arrive”, ajoutant que la famille pense qu’elle est soit blessée à l’hôpital, soit “n’a pas survécu”.

Les frères de Zora, Saad et Muthana, se sont envolés pour la Turquie la semaine dernière et ont campé près du bâtiment à Antakya où vivait leur sœur. Il a ajouté qu’ils avaient également visité des morgues et des hôpitaux locaux pour tenter de la retrouver.

Il a dit que sa sœur était arrivée dans l’ancienne ville, autrefois connue sous le nom d’Antioche, juste un jour avant le tremblement de terre pour effectuer des recherches doctorales en anthropologie.

“Elle était au premier étage en train de parler à un ami lorsque le téléphone a été coupé et nous n’avons jamais eu de réponse d’elle”, a-t-il déclaré.

Zora a déclaré que quels que soient les résultats des fouilles commencées lundi, il ira toujours rejoindre ses frères en Turquie, soit pour continuer les recherches, soit pour aider à identifier sa sœur.

La famille a exprimé sa frustration face à l’aide limitée offerte par l’ambassade du Canada en Turquie dans sa quête pour retrouver la femme disparue.

Zora a déclaré que sa famille avait été informée par Affaires mondiales Canada que les responsables canadiens leur répondraient dans quelques jours, mais ils estimaient que la réponse était trop lente.

“Il a fallu quatre jours à moi et à mes frères pour entrer en contact avec eux”, a-t-il déclaré, ajoutant que ses frères avaient entendu des responsables d’Affaires mondiales après la couverture de CBC au sujet de leur recherche. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

La famille de six frères et sœurs a grandi à Halifax et Zora a déclaré qu’il s’occupait souvent de sa plus jeune sœur lorsque ses parents voyageaient.

L’ingénieur géologue et hydrologue a déclaré qu’il n’avait appris que sa sœur avait été prise dans le tremblement de terre qu’après être rentré chez lui jeudi après avoir travaillé au large des côtes néerlandaises. « En entendant cela à propos de ta sœur, mes jambes ne me soulevaient pas. Je devais m’asseoir toutes les 10 minutes », a-t-il déclaré.

Des experts internationaux sur les réponses aux séismes ont déclaré à l’Associated Press qu’il y a maintenant très peu de chances de survie pour les personnes qui ont été piégées dans les débris il y a une semaine.

Eduardo Reinoso Angulo, professeur à l’Institut d’ingénierie de l’Université nationale autonome du Mexique, a déclaré que la probabilité de retrouver des personnes vivantes était “très, très faible maintenant”.

David Alexander, professeur de planification et de gestion des urgences à l’University College London, est d’accord. Mais il a ajouté que les chances n’étaient pas très bonnes pour commencer.

Il a noté que de nombreux bâtiments étaient si mal construits qu’ils se sont effondrés en très petits morceaux, laissant très peu d’espaces suffisamment grands pour que les gens puissent y survivre, a déclaré Alexander.

Beaucoup en Turquie blâment la construction défectueuse pour la vaste dévastation, et les autorités ont commencé à cibler les entrepreneurs prétendument liés aux bâtiments qui se sont effondrés. La Turquie a introduit des codes de construction qui répondent aux normes d’ingénierie parasismique, mais les experts disent que les codes sont rarement appliqués.

—Michael Tutton, La Presse canadienne

Tremblement De Terre