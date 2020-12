Bien que le ministre de la Défense et le chef des forces armées aient déclaré que les déclarations ne représentaient pas les vues de l’armée active, l’incursion audacieuse dans la politique d’anciens officiers a incité le gouvernement à intenter une action en justice et inquiété les analystes dans un pays dirigé par un dictature militaire jusqu’en 1975.

MADRID – Plus tôt ce mois-ci, 271 anciens membres des forces armées espagnoles ont profité de l’anniversaire de la Constitution du pays pour publier un manifeste critiquant le gouvernement de coalition de gauche et avertissant que l’unité de l’Espagne était menacée.

L’influence croissante de l’extrême droite au sein de l’armée est également devenue un problème dans d’autres pays, notamment l’Allemagne, et coïncide avec une poussée des gouvernements pour restreindre les droits individuels, comme la liberté de mouvement, en raison de la pandémie.

« L’Espagne a sa propre singularité au sein de ce que je considère comme une tendance occidentale inquiétante de nombreuses personnes acceptant de plus en plus les idées et la nécessité de l’autoritarisme », a déclaré Josep Ramoneda, philosophe et chroniqueur. «Sans surprise, l’armée est un terrain particulièrement fertile pour l’autoritarisme.»

José Ignacio Domínguez, un ancien officier de l’armée de l’air qui a refusé de signer la lettre que ses cohortes avaient préparée pour le roi Felipe, a déclaré qu’il s’agissait d’une tentative «d’amener notre roi à intervenir et à aider à renverser le gouvernement».

Même si la lettre était signée par des retraités, il a déclaré que les tendances politiques des forces armées actuelles étaient de plus en plus celles du parti d’extrême droite espagnol, Vox. L’année dernière, Vox est devenu le troisième parti en importance au Parlement, remportant 15% des voix et dépassant sa moyenne nationale dans les provinces dotées de grandes bases militaires.