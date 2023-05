Des ex-officiels brésiliens inculpés pour les meurtres de Bruno Pereira et Dom Phillips

Police au Brésil inculpé l’ancien chef et chef adjoint de l’agence des affaires indigènes du pays pour ne pas avoir pris les « mesures nécessaires » pour empêcher le meurtre d’un journaliste britannique et d’un expert indigène brésilien dans la vallée de Javari de la forêt amazonienne l’année dernière.

La disparition de l’ancien responsable de l’agence Bruno Pereira, 41 ans, et du journaliste Dom Phillips, 57 ans, en juin 2022 a suscité l’indignation au Brésil et au-delà. Pereira, un responsable de longue date de l’agence brésilienne des affaires autochtones, avait été menacé pour son travail de cartographie des activités criminelles dans la vallée, tandis que Phillips était un correspondant basé au Brésil qui écrivait pour le Guardian et le Washington Post.