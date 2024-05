Des événements stressants de la vie liés aux biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer, selon une étude : ScienceAlert

Les événements stressants de la vie, comme le décès d’un être cher ou le divorce, exposent une personne à un risque plus élevé de développer une démence plus tard dans la vie, un une étude récente a révélé. Mais seulement si l’événement stressant s’est produit pendant l’enfance ou la quarantaine.

L’étude, publiée dans Annales de neurologiecomprenait 1 290 personnes à risque accru de développer la maladie d’Alzheimer. Les chercheurs ont examiné 18 événements stressants de la vie et le moment où ils se sont produits dans la vie des personnes.

Ils ont prélevé des échantillons de liquide céphalo-rachidien d’un sous-ensemble du groupe (393) pour rechercher des protéines anormales – appelées amyloïde et tau – associées à la maladie d’Alzheimer.

Ils ont également recherché des signes d’inflammation cérébrale, qui pourraient contribuer à la maladie, et ont examiné le volume de matière grise. La matière grise est cruciale pour la réflexion et le traitement de l’information et a tendance à diminuer chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Bien que les chercheurs aient constaté que les événements stressants de la vie au cours de l’enfance et de la quarantaine étaient associés à des « marqueurs biologiques » de la maladie d’Alzheimer (amyloïde et tau anormaux), ils n’ont trouvé aucune association entre les événements stressants de la vie et la réduction de la matière grise.

La présence de marqueurs de la maladie d’Alzheimer pourrait indiquer que l’enfance et la quarantaine sont des périodes où les effets du stress en termes de produits chimiques et de réponses cérébrales sont particulièrement forts.

L’enfance est une période de développement cérébral important, et les chercheurs pensent que le stress à cette période peut avoir des effets à long terme, notamment augmenter le risque de maladie d’Alzheimer.

La quarantaine est la période où les biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer commencent à s’accumuler dans le cerveau, ce qui pourrait également expliquer pourquoi il s’agit également d’une période vulnérable.

L’ensemble des événements stressants de la vie était également associé à des biomarqueurs amyloïdes, à une inflammation cérébrale et à une diminution de la matière grise, mais uniquement chez les personnes ayant des antécédents de troubles psychiatriques.

Cela pourrait être dû au fait que les personnes souffrant de troubles psychiatriques sont plus sensibles aux effets négatifs du stress. Il se pourrait également que ceux qui vivent certains événements stressants de la vie soient plus susceptibles d’avoir souffert d’un trouble psychiatrique. Quoi qu’il en soit, le risque est potentiellement accru pour ceux qui souffrent des deux. L’ensemble des événements stressants de la vie n’était pas lié aux marqueurs de la maladie d’Alzheimer pour tout le monde.

Les chercheurs ont également examiné les différences entre les hommes et les femmes dans les relations entre les événements stressants de la vie et les biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer. L’ensemble des événements stressants de la vie était associé à une réduction de la matière grise chez les femmes, mais pas chez les hommes. En revanche, l’ensemble des événements stressants de la vie étaient associés aux biomarqueurs tau chez les hommes mais pas chez les femmes.

Ces différences pourraient être liées aux différences dans la façon dont les hommes et les femmes réagissent au stress. Hommes et femmes réagir différemment tant psychologiquement que biologiquement. Par exemple, alors que les hommes sont susceptibles de réagir au stress en se battant ou en fuyant, il a été démontré que les femmes ont une réaction de type « combat ou fuite » face au stress. « tendre et se lier d’amitié en réponse » – s’occuper des enfants et s’appuyer sur les réseaux sociaux.

Ces résultats suggèrent qu’il existe certaines périodes ou conditions qui augmentent les effets des événements stressants de la vie sur le développement de changements cérébraux liés à la maladie d’Alzheimer – du moins chez les personnes présentant un plus grand risque de développer la maladie.

L’étude fournit un échantillon suffisamment large pour pouvoir prendre en compte les événements stressants à différents moments de la vie ainsi que les différences entre les groupes, comme le sexe. L’identification précoce des personnes les plus à risque pourrait rendre la prévention possible grâce à des interventions précoces, telles que changements de style de vie.

Il existe certaines limites aux résultats. Les chercheurs se sont appuyés sur les gens pour se rappeler quels événements stressants se sont produits et quand – parfois plusieurs années plus tard. Il n’existe également aucune mesure du stress ressenti par les personnes lors de ces événements. Certaines personnes peuvent être affectées différemment par les événements stressants.

De plus, nous ne pouvons pas savoir avec certitude qui a développé les symptômes de la maladie d’Alzheimer. L’étude ne rapporte que les premiers marqueurs physiques de la maladie, pas le diagnostic.

Réduire les effets néfastes des événements stressants de la vie

Malheureusement, nous ne pouvons pas garantir que personne ne soit exposé à des événements stressants de la vie, mais nous pouvons nous concentrer sur la manière dont nous pouvons réduire les effets négatifs de ces expériences. Cela pourrait être fait de différentes manières.

Une option consiste à aider ceux qui vivent des événements stressants dans leur vie à développer des stratégies d’adaptation, comme l’exercice, la méditation ou la recherche de l’aide d’un thérapeute.

L’autre option consiste à examiner comment les facteurs liés au mode de vie liés à un risque réduit de développer une démence peuvent contribuer à réduire l’effet d’événements stressants inévitables, peut-être même plusieurs années plus tard.

Continuer à établir des profils des différentes expériences liées aux changements cérébraux négatifs pourrait aider à identifier qui bénéficierait le plus des interventions ou même des traitements précoces. La nouvelle génération de médicaments pour éliminer l’amyloïde – comme le lécanemab et le donanemab – sont plus efficaces au début du processus de la maladie.

Poursuivre ce travail pour comprendre les associations entre les événements stressants de la vie et le développement de la démence aidera à trouver des moyens efficaces d’intervenir tôt, et peut-être même à réduire le nombre de personnes développant une démence.

Carole Opdebeeckmaître de conférences, psychologie, Université métropolitaine de Manchester

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.