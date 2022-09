Des événements sportifs majeurs au Royaume-Uni annulés après le décès de Queen

Plusieurs événements sportifs en Grande-Bretagne ont été annulés en signe de respect après le décès de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans jeudi.

Les organisateurs de l’événement de golf BMW PGA Championship ont réagi à l’annonce de la mort de la reine en suspendant immédiatement le jeu, de nombreux joueurs étant toujours sur le parcours de Wentworth. Le parcours et les installations d’entraînement seront fermés vendredi.

Le England and Wales Cricket Board a déclaré que le match de vendredi lors du deuxième test entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud à l’Oval n’aurait pas lieu.

Les réunions de courses de chevaux en Grande-Bretagne ont été suspendues jeudi soir et vendredi, l’instance dirigeante voulant “se souvenir de sa vie extraordinaire et de sa contribution à notre sport et à notre nation”.

Les matchs de rugby nationaux en Angleterre et en Écosse ont été annulés jeudi et les matchs ne se joueront pas non plus le week-end.

Les organisateurs du Tour de Grande-Bretagne cycliste ont déclaré la course terminée après avoir annulé l’étape de vendredi ainsi que deux autres au cours du week-end. Gonzalo Serrano, qui menait après l’étape de jeudi, a été désigné vainqueur.

La Premier League a rendu hommage à la famille royale, se disant “profondément attristée” d’apprendre le décès de la reine. Il n’a pas immédiatement précisé si les matchs auraient lieu ce week-end.

La Ligue anglaise de football, qui gère les trois divisions en dessous de la Premier League, a annulé ses matchs qui devaient être joués vendredi soir et a déclaré qu’une décision serait prise vendredi matin concernant les matchs du week-end après des discussions avec le gouvernement britannique et le sport au sens large. .

Le match de Ligue Europa de Manchester United contre la Real Sociedad a eu lieu quelques heures après l’annonce de la mort de la reine. Il y a eu une minute de silence avant le coup d’envoi à Old Trafford, les deux équipes portant des brassards noirs et les drapeaux du stade mis en berne en signe de respect.

Il n’y avait pas de musique d’avant-match et les panneaux publicitaires numériques autour du terrain étaient éteints.

Il y a eu une minute de silence dans d’autres matchs européens impliquant des équipes britanniques, comme Arsenal, West Ham et Hearts.

L’US Tennis Association a observé une minute de silence avant le premier match de demi-finale féminin de l’US Open jeudi soir – remporté en deux sets par Ons Jabeur contre Caroline Garcia.

“Nous aimerions faire une pause pour nous souvenir de la reine Elizabeth II”, a déclaré l’annonceur du stade. “Nos pensées vont aujourd’hui au peuple du Royaume-Uni. N’oubliez pas de faire partie de nous dans une seconde de silence.

Rafael Nadal a offert son “les condoléances les plus respectueuses, les plus sincères et les plus profondes” et l’ancien joueur de football anglais et commentateur de télévision Gary Lineker a également tweeté: “Une journée si terriblement triste. Une femme vraiment remarquable qui a servi son pays avec dignité, loyauté et grâce. Un réconfort toujours présent dans la vie de la plupart d’entre nous. Repose en paix, Votre Majesté.”

Le grand footballeur brésilien Pelé a tweeté son admiration pour la reine depuis qu’elle l’a rencontrée en personne en 1968 lorsqu’elle a visité le Maracana à Rio de Janeiro.

“Ses actes ont marqué des générations”, a écrit Pelé. “Cet héritage durera pour toujours.”

Le All England Club, qui accueille le tournoi de tennis de Wimbledon, a déclaré que la reine avait assumé ses fonctions “avec beaucoup de sagesse, de dignité et de charme pendant 70 ans”.

La reine était la patronne royale de la Welsh Rugby Union, qui l’a remerciée pour “des années de service en ce jour profondément triste”.

Louise Martin, présidente de la Fédération des Jeux du Commonwealth, a déclaré la reine Elizabeth « a été une source d’inspiration pour tant de personnes, y compris tous nos athlètes et officiels des Jeux du Commonwealth. La vision de Sa Majesté pour le Commonwealth en tant que famille de nations diversifiée et unie continuera de nous inspirer. »

