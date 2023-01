Des événements spéciaux aident Okanagan, BC Special Olympics

Les membres du public peuvent faire une différence pour les athlètes méritants de Special Olympics BC (SOBC) en s’impliquant dans des rôles gratifiants dans les programmes de Special Olympics tout au long de l’année dans leurs communautés et en faisant un don pour aider à rendre possible l’expérience stimulante des Jeux.

Plus de 500 athlètes devraient prendre part aux Jeux d’hiver de la SOBC du 2 au 4 février à Kamloops.

Du 3 au 5 février, Tim Hortons propose sa gâterie qui change des vies et favorise l’inclusion.

Lorsque les supporters achètent ce délicieux beignet, 100 % des profits sont directement versés aux programmes communautaires locaux d’Olympiques spéciaux, qui soutiennent plus de 41 000 athlètes ayant une déficience intellectuelle à travers le Canada. Apprenez-en davantage à specialolympics.bc.ca/tim-hortons.

Ensuite, du 18 février au 5 mars, il y a le Polar Plunge pour Special Olympics BC

Les participants peuvent #Plunge4SOBC lors d’événements en personne ou devenir froids et créatifs à la maison ! Présenté en partenariat avec la course au flambeau des forces de l’ordre pour SOBC, cet événement glacial et amusant recueille des fonds et sensibilise SOBC. Apprenez-en plus et inscrivez-vous sur diving4specialolympics.com.

Les Jeux d’hiver de la SOBC mettront en vedette environ 500 athlètes ayant une déficience intellectuelle qui concourront avec fierté dans les huit sports d’hiver de la SOBC : quilles à cinq quilles, ski alpin, ski de fond, curling, patinage artistique, hockey en salle, raquette et patinage de vitesse.

Les athlètes participants seront soutenus par environ 150 entraîneurs bénévoles et membres du personnel de mission. SOBC aura besoin du soutien d’environ 800 précieux bénévoles locaux pour organiser cette compétition stimulante.

Trouvez les possibilités d’inscription et tous les détails sur sobcgameskamloops.ca.

BC GamesfundraiserKamloopsNorth Okanagan Regional DistrictSpecial OlympicsVernon