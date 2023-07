Des événements récents qui indiquent que le climat de la Terre est entré en territoire inexploré

Alors que le réchauffement de la Terre mijotait dans un nouveau territoire inquiétant cette semaine, les scientifiques ont déclaré que les records non officiels établis pour la température planétaire moyenne étaient un signe clair de la façon dont les polluants libérés par les humains réchauffent leur environnement. Mais la chaleur n’est aussi qu’un moyen pour la planète de nous dire que quelque chose ne va pas du tout, ont-ils déclaré.

« La chaleur détermine le rythme de notre climat à bien des égards… ce n’est jamais seulement la chaleur », a déclaré Kim Cobb, climatologue à l’Université Brown.

Les récifs coralliens en voie de disparition, les Nor’easters plus intenses et la fumée des feux de forêt qui a étouffé une grande partie de l’Amérique du Nord cet été sont parmi les nombreux autres signaux de détresse climatique.

« Le réchauffement croissant de notre planète causé par l’utilisation de combustibles fossiles n’est pas inattendu, mais il est dangereux pour nous, les humains, et pour les écosystèmes dont nous dépendons. Nous devons l’arrêter, rapidement », a déclaré Stefan Rahmstorf de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique.

Quelques autres « premières » et événements récents qui indiquent que le changement climatique est entré en territoire inconnu :

RÉCHAUFFEMENT DE L’OCÉAN

La majeure partie de la planète est recouverte d’océans, qui ont absorbé 90 % du réchauffement récent causé par les gaz qui réchauffent la planète, tels que le dioxyde de carbone et le méthane. En avril, la température mondiale des océans a grimpé à 69,98 degrés Fahrenheit (21,1 degrés Celsius), ce qui a été attribué à la combinaison des émissions de gaz à effet de serre et de la formation précoce d’El Niño. Des données récemment publiées par le Copernicus Climate Change Service ont documenté des températures océaniques « exceptionnellement chaudes » dans l’Atlantique Nord avec des vagues de chaleur marines « extrêmes » près de l’Irlande, du Royaume-Uni et de la mer Baltique.

FUMÉE DE FEU DE FORÊT

Plusieurs séries de fumée de feux de forêt provenant du nord du Canada ont apporté des niveaux dangereux de qualité de l’air dans l’est de l’Amérique du Nord. Les niveaux élevés de fumée des incendies de forêt sont devenus familiers sur la côte ouest, mais les scientifiques disent que le changement climatique rendra les incendies de forêt et la fumée plus probables et plus intenses et que la côte est en verra davantage.

EL NINO ARRIVE TÔT

L’actuel El Nino – une période de réchauffement des eaux de l’océan Pacifique – s’est formé un mois ou deux plus tôt que d’habitude, remplaçant un La Nina qui, avec son refroidissement des eaux du Pacifique, a servi d’amortisseur sur les températures mondiales. Cela signifie qu’il aura plus de temps que d’habitude pour se renforcer. L’Organisation météorologique mondiale prédit qu’il y a 98% de chances qu’au moins une des cinq prochaines années soit la plus chaude jamais enregistrée, battant 2016 lorsqu’un El Nino exceptionnellement fort était présent.

RÉDUCTION DE LA GLACE DE MER ANTARCTIQUE

Les scientifiques observent la réduction de la banquise de l’Antarctique à des niveaux record. Selon le National Snow and Centre de données sur la glace.

Autrement dit, une zone de près de quatre fois la taille du Texas a disparu de la calotte glaciaire.

L’écrivain de l’Associated Press, Seth Borenstein, a contribué depuis Washington.

Isabella O’malley, Associated Press