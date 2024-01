Des événements psychiatriques rares liés à Ozempic inquiètent les experts : ScienceAlert

L’utilisation d’Ozempic a a explosé ces dernières annéesmais malgré ce que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, cette injection hebdomadaire est pas officiellement approuvé pour la perte de poids, uniquement le traitement du diabète.

Alors que de plus en plus de médecins prescrivent ce médicament – ​​et le médicament amaigrissant associé Wegovy – pour supprimer l’appétit, certains chercheurs pensent de plus en plus préoccupé que les effets secondaires peuvent dépasser les avantages à long terme pour certaines personnes.

Aujourd’hui, les scientifiques ont identifié une ramification potentiellement rare du sémaglutide (le médicament derrière Ozempic et Wegovy) qui est suffisamment grave pour justifier une enquête plus approfondie.

Outre les nausées, les vomissements et la diarrhée, il semble que cette classe de médicaments soit parfois liée à des problèmes psychiatriques indésirables.

Le sémaglutide est techniquement classé comme agoniste des récepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1). Cette branche de médicament imite une hormone naturelle du corps qui améliore le contrôle de la glycémie et supprime l’appétit.

Entre janvier 2021 et mai 2023, une base de données européenne sur les médicaments a enregistré 481 événements psychiatriques associés à trois médicaments GLP-1 : le sémaglutide, le liraglutide et le tirzépatide.

Environ la moitié de ces événements ont été signalés sous forme de dépression, suivie par l’anxiété. Environ 20 pour cent étaient liés à des idées suicidaires.

Ces trois médicaments sont approuvés pour traiter la perte de poids et le diabète en Europe. Le sémaglutide est le plus courant et il est approuvé pour traiter la perte de poids uniquement à une dose plus élevée qu’Ozempic sous la marque Wegovy.

“Bien que les événements psychiatriques indésirables ne représentent que 1,2 pour cent du total des rapports associés au sémaglutide, au liraglutide et au tirzépatide, 20 patients ont eu une issue fatale ou potentiellement mortelle”, écrire le scientifique en santé publique Hajer Elkout et le pharmacologue Mansour Tobaiqy dans leur article.

“La gravité de ces événements indésirables justifie des recherches supplémentaires pour explorer la relation causale.”

Sans d’autres essais cliniques sur le sémaglutide, le liraglutide et le tirzépatide, Torbaiqy et Elkout affirment que le risque réel d’événements psychiatriques indésirables restera inconnu.

Et ils ne sont pas les premiers à tirer la sonnette d’alarme.

En juillet 2023, l’Agence européenne des médicaments annoncé sa préoccupation concernant les effets secondaires potentiels d’Ozempic sur la santé mentale après avoir examiné 150 rapports détaillant les pensées, les idées et l’automutilation suicidaires de personnes prenant Ozempic.

Peu de temps après, fonctionnaires au Royaume-Uni ont exprimé des préoccupations similaires.

En revanche, le Food and Drug Advisory des États-Unis a également enquêté sur les effets des médicaments GRP-1 sur la santé mentale, mais les responsables dire ils n’ont trouvé aucune preuve de causalité.

En fait, un récent étude par l’Institut national de la santé des États-Unis, les personnes prenant des médicaments GLP-1 présentaient un risque plus faible d’idées suicidaires que les autres médicaments anti-obésité. Certains psychiatres aux États-Unis ont même commencé à prescrire le médicament pour les problèmes de santé mentale, même si cela reste très controversé.

En 2023, un psychiatre canadien, nommé Mahavir Agarwal, dit Le New York Times qu’« il n’y a pratiquement aucune donnée » sur les personnes souffrant de problèmes de santé mentale qui prennent du sémaglutide, laissant les médecins « voler à l’aveugle » sans plus de preuves.

La base de données européenne sur les effets secondaires des médicaments est autodéclarée et ne peut révéler les effets causals, mais Tobaiqy et Elkout ont trouvé des preuves initiales selon lesquelles les problèmes de santé mentale associés aux médicaments GLP-1 pourraient augmenter parallèlement aux prescriptions.

Environ 65 pour cent des rapports d’événements indésirables enregistrés dans la base de données provenaient de femmes, à qui ce médicament est souvent prescrit à des taux plus élevés. Les conséquences fatales de ces événements psychiatriques étaient toutefois plus susceptibles de survenir chez les hommes.

Tobaiqy, originaire de l’Université de Djeddah en Arabie Saoudite, et Elkout, qui travaille à l’Université de Tripoli en Libye, soutiennent que jusqu’à ce que davantage d’études soient menées, « ces médicaments doivent être utilisés avec prudence et étroitement surveillés chez les patients ayant des antécédents ou risque de troubles psychiatriques.

Si un patient constate des changements d’humeur ou de comportement pendant qu’il prend ces médicaments, il doit immédiatement en parler à son prestataire de soins de santé et le signaler à une autorité de sécurité des médicaments.

L’étude a été publiée dans le Journal international de pharmacie clinique.

Si cette histoire a soulevé des inquiétudes ou si vous avez besoin de parler à quelqu’un, veuillez consulter cette liste pour trouver une hotline de crise 24h/24 et 7j/7 dans votre pays et demander de l’aide.