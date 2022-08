Des événements passionnants à venir à Bloomington, Illinois ! – Section locale de Shaw

Bloomington-Normal, IL

Alt US Rt 66 (I-55 Sud)

Population 170 954

Chicago-Bloomington Environ 2 heures

Métropole tentaculaire de plus de 170 000 habitants, Bloomington, dans l’Illinois, est une ville avec laquelle il faut compter. Berceau des universités de l’État de l’Illinois et des universités wesleyennes de l’Illinois, la culture, la gastronomie et les divertissements abondent. Voici quelques-uns des événements pour la saison 2022 restante. Consultez leur calendrier en ligne pour les mises à jour, les directions et où séjourner. Easy on-Easy off Interstate 55 pour un retour rapide à Chicago.

Pour plus d’informations et un calendrier complet ou des événements, rendez-vous sur VisitezBN.Org ou appelez le 309-434-2295.

Évènements à venir:

Marché fermier du centre-ville de Bloomington

Emplacement: 200 N Main St

Journées: Du samedi au 29 octobre

Heures: 7h30-12h

Pour plus d’informations, visitez : DowntownBloomington.Org/farmers-market/

Les samedis sur la place – Série de concerts gratuits

Emplacement: 106 W Monroe St

Journées: Les samedis tout l’été

Heures: 18h – 22h

Pour plus d’informations, visitez : DowntownBloomington.Org/events/Saturdays-on-the-square

Jam Session de musique à l’ancienne

Emplacement: Musée du comté de McLean, 200 N Main St

Journées: Gratuit tous les mardis

Heures: 17h-19h

Pour plus d’informations, visitez : VisitBN.org/events/old-time-music-jam-session-every-tuesday-evening-2022-07-26

Vendredi soir Battle Royale – Nerf War

Emplacement: Iron Coyote Challenge Park, 4113 E Oakland Ave

Journées: Tous les vendredis

Heures: Jeu libre de 19h à 20h, Battle de 20h à 22h

Coût: 35 $

Pour plus d’informations, visitez: IronCoyotePark.com