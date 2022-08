Des événements marquent des jalons militaires, passés et présents – Shaw Local

C’est spécial de trouver un descendant direct de la guerre d’indépendance ayant des liens avec le comté de McHenry, mais dimanche sera une journée spéciale.

C’est à ce moment-là que le chapitre Kishwaukee Trail Daughters of the American Revolution placera un marqueur en bronze à côté de la pierre tombale usée de Phebe Ashley Mead Weed lors d’une cérémonie à 13 h 30 dans l’ancien cimetière de Marengo City au 101-199 N. East St.

“Dans la vie d’un chapitre, il est rare de pouvoir célébrer et marquer la tombe d’une fille de patriote”, a déclaré la porte-parole de l’événement, Claudia Edwards. “Phebe sera le 43ème marquage d’une fille de patriote dans tout l’état de l’Illinois. C’est rare parce que beaucoup ont déjà été marqués et parce qu’une grande partie de la lignée est perdue. Les femmes se marient et leurs noms de jeune fille sont perdus ou ne sont pas retracés.

Phebe est apparenté à Kathy (Welisek) Hartke, originaire de Fox River Grove. Enfant, elle accompagnait sa mère, Betty, et sa grand-mère Marjorie Long, au cimetière de la ville de Marengo pour déposer des fleurs sur les tombes de parents. Vers 2007 ou 2008, Hartke s’est intéressée à en savoir plus sur ses ancêtres.

Son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère Phebe était la fille de Phebe Howe et du soldat de la guerre d’indépendance William Ashley. Les détails restent flous, mais elle apprit qu’il s’était enrôlé en juillet ou août 1775. Ashley, née en 1758, était membre de la milice du Vermont et l’un des Green Mountain Boys d’Ethan Allen qui combattirent sous le commandement du général Benedict Arnold. Il a aidé à l’évacuation de Fort Ticonderoga face à des forces britanniques supérieures.

Hartke est issu de la fille du premier mariage de Phebe avec Amasa Mead dans la région de Forestville à New York. L’arrière-arrière-arrière-grand-mère de Hartke, Catherine, est l’un de leurs six enfants. Phebe épousa plus tard John Weed et eut trois autres enfants.

Pendant son séjour à New York, Catherine a épousé Frederick Webb. Le couple s’installe à Marengo dans les années 1850. Quelque temps après la mort de son deuxième mari, Phebe a également déménagé à Marengo.

Phebe est la troisième personne du comté de McHenry honorée par le DAR ayant un lien direct avec la guerre d’indépendance. Les autres sont le major Watson et sa fille, Clarissa Watson Down, tous deux enterrés au cimetière de Linn-Hebron.

En 2015, Hartke et son mari se sont rendus à Poultney, dans le Vermont, pour rechercher des documents, mais elle a commencé à travailler “activement” sur ce projet en 2019. Les arrêts comprenaient des visites à la bibliothèque de recherche de la McHenry County Historical Society, avec l’aide du membre et bibliothécaire du DAR Arlyn Stand.

« Nous avons eu beaucoup d’aide de la part de tous les membres du DAR. C’est un projet très excitant », a déclaré Hartke. “Plus vous en savez, plus vous voulez en savoir.”

Après la brève cérémonie de dimanche qui comprend un garde du drapeau vêtu d’uniformes de la période de la guerre d’indépendance, des rafraîchissements légers seront servis.

•••

L’American Veterans Traveling Tribute se rend à Harvard de 8 h à 21 h du 8 au 11 septembre au Milky Way Park, 300 Lawrence Road. Cet hommage itinérant reconnu à l’échelle nationale rend hommage aux anciens combattants de tous les conflits majeurs datant de la Première Guerre mondiale. Harvard apporte l’hommage complet, qui se compose de 212 panneaux et de 58 300 noms. Une réplique à l’échelle 80% du Vietnam Veterans Memorial à Washington, DC, le mur mesure près de 400 pieds de long. Il comprend également des panneaux d’hommage plus petits honorant les sacrifices américains dans les conflits des XXe et XXIe siècles, notamment la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le 11 septembre, l’Afghanistan et l’Irak.

“J’ai une énorme présence militaire dans mon passé”, a déclaré Crystal Musgrove, membre de la Chambre de commerce de Harvard. Son mari, son beau-père, son fils, son frère, son père, son beau-père et son neveu ont servi dans l’armée ou sont actuellement en service.

“Je voulais faire ça depuis 15 ans, apporter quelque chose comme ça ici par respect pour ceux qui ont servi d’ici”, a déclaré Musgrove.

Le programme comprend des visites scolaires, des travaux manuels dirigés par la bibliothèque, une apparition du reconstitueur historique de Harvard Ed O’Brien et des performances de Joe Cantafio et du chanteur country Austin Edwards. En 2020, Edwards faisait partie d’un duo qui a revendiqué la première renommée de “America’s Got Talent”.

Musgrove travaille à aligner des actes supplémentaires, ainsi qu’un cadre de bénévoles pour superviser cet événement gratuit. Elle recherche également des sponsors pour aider à couvrir le coût de l’acheminement des panneaux d’aluminium gravés dans le comté de McHenry, ainsi que pour les éclairer et assurer la sécurité du mémorial. Si vous pouvez aider, appelez la Chambre au 815-943-4404 ou envoyez un courriel à Musgrove à [email protected]

“C’est très cool et assez puissant”, a-t-elle déclaré. “Notre liberté n’est pas gratuite. Il y a beaucoup de coût dans la vie humaine.

•••

Rejoignez Ernest J. Varga, ingénieur de projet/conception de la division des transports du comté de McHenry, alors qu’il explore les origines des noms de routes dans le comté de McHenry. “A Road By Any Other Name” commence à 14 heures le samedi 20 août au musée d’histoire du comté, 6422 Main St. à Union. L’admission, qui comprend l’accès gratuit au musée, est de 5 $ pour les membres de la société et de 8 $ pour les non-membres. Pour information visitez GotHistory.org.

• Kurt Begalka est administrateur de la McHenry County Historical Society & Museum. Il peut être joint au [email protected].