Des événements de sensibilisation aux dépendances et à la santé mentale qui font la différence

Les événements annuels mettant en valeur les programmes et les soutiens en matière de santé mentale et de toxicomanie à Sarnia-Lambton ont eu un impact depuis leur lancement en 2018, déclare l’un des organisateurs.

Parmi eux figurent les services de gestion du sevrage de Bluewater Health, des Youth Wellness Hubs Ontario Sarnia-Lambton, des St. Clair Child and Youth Services, des North Lambton Community Health Services, de la santé publique de Lambton et des groupes d’alcooliques et de narcotiques anonymes, a-t-elle déclaré.

Attendez-vous à la présence de 25 organismes à la journée portes ouvertes sur la santé mentale et les dépendances de cette année, de 11 h à 16 h samedi, au hall Unifor 914 sur la rue Devine à Sarnia, a-t-elle déclaré, en présentant une partie de ce qui est disponible.

« Je dirais certainement qu’il y a une amélioration » dans les connaissances des gens de la communauté sur les services disponibles, a déclaré Donna Morreau, directrice de la santé mentale intégrée et des dépendances à Bluewater Health et à la section Lambton-Kent de l’Association canadienne pour la santé mentale.

En général, entre 200 et 300 personnes assistent aux événements, a-t-elle déclaré, allant des personnes à la recherche d’informations pour leurs proches aux prestataires de services qui souhaitent en savoir plus sur d’autres programmes dans la communauté.

Des trousses de naloxone pour inverser les surdoses d’opioïdes et une formation sont également fournies gratuitement, et il y a un barbecue gratuit, a-t-elle déclaré, lors de l’événement organisé par Bluewater Health et l’équipe Santé de Sarnia-Lambton Ontario.

« Il s’agit également d’encourager un dialogue continu sur la santé mentale et les dépendances au-delà de cet événement », a-t-elle déclaré, et de « favoriser une culture communautaire où ces sujets peuvent être discutés ouvertement et régulièrement ».

La journée portes ouvertes de samedi est également l’occasion de présenter de nouveaux programmes dans la communauté, a déclaré Morreau.

Il s’agit notamment de l’équipe de soins de santé intégrés communautaires (CHIC) qui associe les travailleurs hospitaliers aux ambulanciers paramédicaux pour aider les sans-abri du comté, et d’un bus MobileCare dans lequel le personnel du centre de santé communautaire, de Bluewater Health et de l’ACSM parcourt le comté pour fournir des soins primaires, de santé mentale et de toxicomanie sans rendez-vous, a-t-elle déclaré.