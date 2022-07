Des événements classiques dans le doute alors que la F1 rédige des plans pour un avenir centré sur la ville

L’avenir du Grand Prix de France et de plusieurs autres courses européennes classiques a été déclaré incertain lundi alors que la poussière retombait après la victoire écrasante de Max Verstappen devant une foule à guichets fermés sur le circuit Paul Ricard.

Les inquiétudes généralisées concernant les projets de la F1 d’abandonner les courses traditionnelles établies, ou de les faire pivoter, et d’organiser à la place des événements de circuits de rue plus « internationaux » dans les grandes villes, y compris une course proposée à Las Vegas, ont dominé le débat sur les paddocks pendant un week-end ensoleillé.

Le champion du monde Verstappen s’était joint à d’autres pilotes avant la course pour s’opposer à la perte probable des circuits traditionnels emblématiques du sport, y compris la piste de Spa-Francorchamps dans les Ardennes belges, d’un calendrier proposé de 25 courses pour l’année prochaine.

D’autres événements historiques, dont les Grands Prix de Monaco et d’Italie, ont été cités comme cibles de la hache alors que Liberty Media, propriétaire des droits commerciaux, forge un nouvel avenir, rompant avec le passé et ciblant de nouveaux publics plus jeunes.

“Je ne veux pas me voir en 2028, ou quoi que ce soit, ne conduisant que sur des circuits urbains proches d’une ville juste pour l’engagement des fans, ou quoi que ce soit”, a déclaré le leader du championnat Verstappen.

“Je comprends que tout le monde veut gagner de l’argent, mais il y a aussi une limite à cela car il est important de garder ces circuits vraiment cool au calendrier au lieu de simplement rouler sur des circuits urbains, pour lesquels je pense que les voitures de F1 ne sont pas conçues de toute façon.”

Verstappen a été réticent à accepter l’américanisation du sport, dirigée par les propriétaires de Liberty Media, qui ont poussé à une expansion axée sur Netflix sur de nouveaux marchés, notamment les États-Unis, le Moyen-Orient et l’Afrique du Sud, et s’est opposé à sa participation à la série “Drive to Survive”.

Les traditionalistes du sport ont retrouvé de l’espoir lundi lorsque le promoteur de la course, Christian Estrosi, a déclaré qu’il n’était “pas résigné” à la perte du Grand Prix de France l’année prochaine après une foule record lors de l’événement de cette saison.

“C’est la fin d’un contrat dans lequel la France devait montrer son savoir-faire en matière d’organisation”, a-t-il déclaré. « 200 000 personnes ont rempli le circuit entre vendredi et dimanche, ce qui est un record absolu.

« Nous sommes en pleine discussion – alors non, je ne suis pas résigné. J’ai vu notre pays retrouver son Grand Prix de France, ce magnifique événement sportif populaire. Je suis convaincu que dans les prochaines semaines, nous aurons des choses extrêmement positives à annoncer pour l’avenir de notre Grand Prix.

Le Mans accueillera-t-il une course ?

Le pilote français Esteban Ocon d’Alpine a suggéré que Le Mans, le lieu de la course de 24 heures la plus célèbre au monde, pourrait être utilisé dans un nouveau format qui a également contribué à préserver le Grand Prix de Belgique.

“Je pense que nous avons plusieurs options”, a-t-il déclaré. «Je ne pense pas qu’autour de Paris soit réaliste avec la façon dont les gens gèrent le quartier, mais il y en a d’autres qui pourraient fonctionner – Magny-Cours, bien sûr, mais c’est difficile d’accès. Le Mans en tant que Grand Prix de France pourrait être génial.

Il a ajouté que l’alternance des courses en France et en Belgique pourrait être une solution.

“Je me fiche de l’aspect commercial en tant que pilote, mais cela laisse la F1 dans un meilleur endroit et pour nous, c’est important, mais en tant qu’expérience de conduite, j’aime Djeddah et beaucoup de ces nouvelles pistes.”

La France, la Belgique et l’Italie, ainsi que la Grande-Bretagne et Monaco, ont accueilli des courses lors de la saison inaugurale des championnats du monde de 1950.

Tous les cinq ont été présentés comme menacés ces dernières années, car les frais d’hébergement ont augmenté avec l’arrivée de nouveaux événements, notamment Miami, Singapour, Las Vegas, Abu Dhabi, Doha, Djeddah et bien d’autres.

La France a payé des frais d’environ 20 millions de dollars pour accueillir une course au Castellet depuis son retour au calendrier en 2018, après une absence de 10 ans, tandis que l’Arabie saoudite paie 50 millions de dollars.

“La réalité est que la F1 est extrêmement attractive et il y a beaucoup de villes et de pays qui veulent accueillir la F1”, a déclaré Eric Boullier, directeur du GP de France.

Verstappen a offert une vision plus puriste qui a aidé à expliquer pourquoi des milliers de fans passeraient trois jours dans des bois froids et humides, séjournant dans des tentes, pour regarder la course belge plutôt qu’un hôtel de luxe dans un climat chaud avec une piste de rue.

“C’est juste une super piste à piloter… Je comprends que pour y arriver par rapport à d’autres pistes, c’est probablement un peu plus difficile, mais c’est tout simplement fantastique”, a-t-il déclaré.

