Des évacués américano-palestiniens racontent un « film d’horreur » sur leur départ de Gaza

Des évacuations limitées vers l’Égypte ont commencé la semaine dernière

Les évacués ont esquivé les bombardements avant de partir

Parlez de la tristesse de quitter la maison, les proches derrière vous

LE CAIRE, 6 novembre (Reuters) – Il a fallu quatre tentatives infructueuses pour que Suzan Beseiso réussisse à franchir le terminal de Rafah pour se rendre en Égypte et échapper aux bombardements de la bande de Gaza.

À chaque fois, cette Palestinienne américaine de 31 ans, l’une des centaines de détenteurs de passeports étrangers autorisés à quitter l’enclave depuis la semaine dernière, a déclaré qu’elle était confrontée à un danger aigu.

“Chaque fois que nous allions à la frontière, nous étions bombardés et paniqués”, a-t-elle déclaré dimanche lors d’un entretien au Caire, où elle est arrivée après avoir traversé la péninsule du Sinaï par la route. “Les bombes vont de gauche à droite.”

Après qu’Israël a imposé un siège total à Gaza en représailles à une incursion du Hamas le 7 octobre, le terminal de Rafah – le seul terminal de sortie de Gaza qui ne borde pas Israël – est resté hors service pendant près de deux semaines au milieu de querelles diplomatiques sur les conditions d’autorisation. aide à l’entrée et aide aux évacués à sortir.

Depuis lors, un filet de secours a été acheminé par camion vers Gaza et certains évacués sont partis, même si l’accord est fragile et a été suspendu samedi avant de reprendre lundi.

La guerre qui dure depuis un mois a provoqué une aggravation de la crise humanitaire à Gaza alors que la campagne militaire israélienne s’est intensifiée, avec le déplacement répété d’une grande partie des 2,3 millions d’habitants du territoire alors qu’ils luttent pour trouver un abri et une sécurité.

Beseiso, qui a passé environ la moitié de sa vie à Gaza et l’autre moitié aux États-Unis, a déclaré qu’elle s’était entassée avec des proches dans une seule pièce dans la maison d’un étranger, qu’elle manquait de nourriture et d’eau et qu’elle avait enduré des nuits blanches lors des frappes aériennes.

“C’est juste un film d’horreur qui se répète sans cesse”, a-t-elle déclaré. “Pas de sommeil. Pas de nourriture. Pas d’eau. Vous continuez à évacuer d’un endroit à un autre.”

Un jour, elle se trouvait dans une aire de repos près de la frontière avec sa sœur et son cousin et a paniqué lorsqu’elle a entendu une grève tomber près de l’endroit où sa mère, son père et son neveu l’attendaient dehors.

Ils ont échappé de justesse, a-t-elle expliqué, mais les Palestiniens ont reçu l’ordre de fermer la frontière et la famille s’est retirée dans un terrifiant trajet en taxi vers Gaza.

“Sur le chemin vers la maison, des hélicoptères de combat bombardaient la plage, et les bombes volaient au-dessus de nos têtes, à gauche et à droite, et les avions bombardaient également.”

HISTOIRE DU DÉPLACEMENT

Finalement, les premiers étrangers et certains Palestiniens nécessitant des soins médicaux urgents ont été autorisés à quitter Gaza le 1er novembre, après des négociations impliquant les États-Unis, Israël, le Qatar et l’Égypte.

L’Égypte a fermement résisté aux suggestions de tout déplacement massif de Gaza vers le Sinaï, en partie à cause des craintes arabes d’une nouvelle vague de déplacements permanents faisant écho à ce que les Palestiniens pleurent comme la Nakba ou la « catastrophe » dans laquelle ils ont fui ou ont été forcés de quitter leurs foyers en 1948. guerre entourant la création d’Israël.

Beseiso a eu la chance de faire partie des premiers groupes autorisés à partir sur un total de quelque 7 000 détenteurs de passeports étrangers attendus. Mais elle se sentait déchirée, ne voulant pas revivre la douleur de la séparation que sa grand-mère, aujourd’hui âgée de 89 ans, avait vécue lorsqu’elle avait été déplacée de sa ville natale de Jaffa, il y a 75 ans.

“C’est comme si tu mourais ou si tu partais”, dit-elle. “Que choisissez-vous entre vos souvenirs d’enfance, votre maison, votre terre ou le fait d’être en vie.”

Lorsque la famille a quitté sa maison à Gaza, sa grand-mère a commencé à crier qu’elle ne voulait pas y aller, et Beseiso a dû la supplier.

Sur la route qui traverse le Sinaï, elle a déclaré que sa grand-mère regardait avec méfiance les maisons nouvellement construites, demandant au chauffeur à quoi elles servaient et déclarant qu’elle ne resterait en Égypte qu’un mois avant de rentrer chez elle.

OLIVIER

Cette angoisse était partagée par d’autres, dont certains ont dû abandonner des êtres chers derrière eux.

Une autre Palestinienne-Américaine, Jana Timraz, 19 ans, a traversé la frontière égyptienne avec sa sœur et son fils de 3 mois, mais seulement après avoir plaidé auprès des autorités frontalières tard dans la soirée, car le nom de son fils ne figurait pas initialement sur la liste pré-approuvée.

Son mari, ses parents et ses frères, qui n’ont pas la nationalité américaine, n’ont pas pu s’en sortir.

“Je suis ici en Egypte, mais mon cœur est brisé à cause de ma famille et de mon mari que j’ai laissé derrière moi”, a-t-elle déclaré après son arrivée au Caire.

Yusra Batniji, 78 ans, s’est déplacée du nord vers le sud de Gaza alors que les bombardements s’intensifiaient, séjournant dans une maison avec 30 personnes avant de se diriger vers la frontière avec son mari Youssef, qui souffrait d’une série de problèmes de santé.

Née à Gaza mais possédant également la nationalité américaine, elle a acquis en 2005 un terrain à côté de sa maison où elle cultivait des oliviers, des citronniers et des palmiers.

“Avant de quitter ma maison, j’ai prié Dieu pour que je revienne dans cette maison, même si ce n’est que poussière”, a-t-elle déclaré après son arrivée au Caire.

“J’espère que les gens viendront chez moi et prendront les dattes et les olives, pour ne pas les gaspiller.”

Reportage d’Amina Ismail, écrit par Aidan Lewis ; Montage par Rosalba O’Brien

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.