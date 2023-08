Des évacuations sont en cours en Norvège alors que les inondations et les glissements de terrain font des ravages et que d’autres perturbations sont à craindre

Des opérations de sauvetage ont été lancées jeudi pour évacuer les régions inondées par des pluies incessantes dans le sud-est de la Norvège.

Les habitants étaient en état d’alerte maximale alors que les rivières, gonflées par des jours de fortes pluies, traversaient le terrain montagneux, augmentant le risque de glissements de terrain et de nouvelles inondations.

Bien que les autorités n’aient pas fourni de décompte officiel des évacués à l’échelle nationale, le radiodiffuseur norvégien NRK a estimé leur nombre à environ 4 000.

Jeudi, les sauveteurs ont évacué les zones inondées du sud-est de la Norvège et les habitants se sont préparés à d’autres glissements de terrain et inondations alors que les rivières gonflées par des jours de fortes pluies transportaient de grandes quantités d’eau à travers le paysage montagneux.

Les personnes vivant à proximité des voies navigables ont été déplacées en lieu sûr, emportant leurs affaires de chez elles et déplaçant leurs voitures vers des terrains plus élevés. Des hélicoptères étaient en attente pour aider à déplacer les gens hors des zones reculées tandis que des volontaires aidaient dans des villes comme Hønefossen.

La rivière Begna, qui traverse la commune, avait franchi ses berges jeudi et par crainte de glissements de terrain, la municipalité a annoncé une évacuation. Quelque 200 personnes ont été emmenées dans des bus vers un hôtel voisin, aidées par des personnes de la Croix-Rouge et de la protection civile.

« Bon sang, c’est mauvais. Je ne pense pas que tout le monde comprenne de quelle quantité d’eau nous parlons. Le pic est loin d’être atteint. Plus est à venir lorsque les écluses seront ouvertes », a écrit Tone Velo, un résident local, sur Facebook.

L’estimation initiale des dommages était de près de 100 millions de dollars, selon le Norwegian Natural Perils Pool, un organisme de réglementation des assurances.

« Nous nous attendons à beaucoup plus de rapports de dommages à l’avenir », a déclaré la porte-parole Stine Neverdal, soulignant que les chiffres étaient préliminaires.

Bien que la pluie se soit pratiquement arrêtée, les autorités affirment que les inondations devraient se poursuivre au moins jusqu’à vendredi. Les routes principales et les lignes de train étaient susceptibles d’être fermées pendant des jours.

Les inondations catastrophiques, parmi les pires dans le pays scandinave ces dernières années, ont été déclenchées par des jours de fortes pluies estivales.

En 2020, 10 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain à Ask, un village au nord d’Oslo, dans l’un des pires glissements de terrain de l’histoire moderne de la Norvège. Un glissement de terrain dans la partie centrale du pays en 1893 a tué 116 personnes.

Mercredi, un barrage a partiellement éclaté après que le plus grand fleuve de Norvège se soit renversé et ait traversé la structure. Les communautés en aval ont été évacuées et aucune victime n’a été signalée. La police a déclaré que la situation au barrage faisait l’objet d’une évaluation continue, mais qu’à partir de jeudi, elle n’était plus considérée comme critique.

On craignait qu’un pont ferroviaire sur la rivière Lågen ne s’effondre en raison du grand volume d’eau, mais les responsables des chemins de fer ont déclaré jeudi qu’il était désormais stable. Toute la circulation sur le pont a été interrompue lundi.

Pour la première fois en 35 ans, le populaire festival en plein air de Peer Gynt se terminera vendredi deux jours plus tôt, à cause des inondations, selon sa directrice générale, May Brit Støve.

L’événement de neuf jours propose de la danse, des concerts, des expositions d’art et plus encore et se déroule dans une vallée pittoresque près de Lillehammer, qui a accueilli les Jeux olympiques d’hiver de 1994. Le festival existe depuis 1989.

La tempête Hans a frappé le nord de l’Europe à partir de lundi, causant des dégâts et des perturbations en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Lituanie, en Estonie et en Lettonie. Des ferries ont été annulés, des vols ont été retardés, des routes et des rues ont été inondées, des personnes ont été blessées par des chutes de branches et des milliers de personnes sont restées sans électricité. Le sud-est de la Norvège a été particulièrement touché.

Le chef de la police norvégienne par intérim, Håkon Skulstad, a déclaré que « la situation est grave et en constante évolution ».

Jeudi, la Direction norvégienne des ressources en eau et de l’énergie a relevé son avertissement d’inondations et de glissements de terrain de l’orange au rouge pour certaines parties du sud de la Norvège.

La famille royale norvégienne devait visiter certaines des zones touchées: le roi Harald et la reine Sonja de Norvège vendredi tandis que son fils, le prince héritier Haakon, héritier du jeté, samedi.

Dans la Suède voisine, certaines parties du port de la deuxième plus grande ville, Göteborg, sont restées inondées. Les routes et les lignes de train de la région ont été fermées à cause de l’eau.

L’Institut météorologique et hydrologique suédois a émis des avertissements orange – le deuxième niveau le plus élevé – en raison d’un risque d’inondation dans certaines parties du pays le long de la frontière avec la Norvège.