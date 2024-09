Des évacuations ordonnées alors qu’un incendie explose sur 17 000 acres près de San Bernardino

7 septembre (UPI) — Les habitants de centaines de maisons proches de la forêt nationale de San Bernardino, dans le sud de la Californie, ont reçu l’ordre d’évacuer samedi alors que l’incendie de Line Fire se développait de manière exponentielle.

Citant « une menace immédiate pour la vie », les forces de l’ordre ont émis des ordres d’évacuation obligatoires dans la zone. Bureau du shérif de San Bernardino répertorié les communautés Les incendies ont touché Running Springs et Arrow Bear Lake samedi. C’était un jour après que certaines parties de Highland, en Californie, ont également été placées sous évacuation alors que l’incendie progressait rapidement et se rapprochait de la ville de San Bernardino.

L’incendie a commencé jeudi soir.

Les autoroutes 330 et d’autres routes de la région ont également été fermées alors que les autorités s’efforçaient de contenir la ligne fine, qui a explosé à plus de 17 459 acres et 0 % contenu à 7 h 56 dimanche. Samedi soir, il s’agissait de 7 122 acres.

CalFireL’agence nationale de protection des forêts et des incendies a déclaré que 35 405 structures sont menacées, notamment des maisons individuelles et multifamiliales, ainsi que des bâtiments commerciaux et d’autres structures mineures. Jusqu’à présent, aucun dégât n’a été signalé.

L’incendie de la ligne dans le comté de San Bernardino n’a été maîtrisé qu’à 0 %. Photo du Service des forêts des États-Unis – Forêt nationale de San Bernardino/Facebook

Trois blessés ont été signalés parmi les pompiers et les civils.

Actuellement, 628 personnes, 65 engins, deux hélicoptères, trois bulldozers et un camion-citerne sont affectés à l’incendie.

« La fumée reste un défi pour les avions, limitant l’accès à certaines zones touchées par l’incendie », a déclaré CalFire dans un résumé de la situation. « Les ressources et le soutien logistique limités ont entravé les efforts de lutte contre l’incendie. »

CalFire a déclaré que « des conditions chaudes et sèches mêlées à des orages devraient constituer un défi pour les pompiers au cours des prochains jours ».

La Californie du Sud est en proie à une forte chaleur et à des températures record pour le 7 septembre ont été enregistrés dans toute la région. Des conditions dangereusement chaudes avec des températures élevées de 102 à 110 degrés Fahrenheit ont été observées dans les comtés de San Bernardino et de Riverside.

L’incendie se déplaçait vers le nord-nord-est.

La principale préoccupation concernait le flanc est de l’incendie, où l’on pensait que son confinement était le plus menacé, tandis que son bord ouest se trouvait à environ 19 kilomètres à l’est de l’aéroport international de San Bernardino.

« Les ressources continuent de répondre dans tout l’État », a déclaré le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie. signalé« Les équipes de pompiers continuent de progresser pendant la nuit en raison de l’humidité plus élevée et des hélicoptères larguant de l’eau la nuit. »

Les équipes sont gênées par le terrain escarpé et le manque d’accès à certaines zones d’incendie, mais elles sont soutenues par des avions à voilure fixe et tournante.