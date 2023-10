Des évacuations ordonnées alors que les restes du typhon Koinu frappent le sud de la Chine

TAIPEI, Taiwan (AP) — Des personnes ont été déplacées vers des abris et près de 2 000 bateaux ont été rappelés au port alors que les restes du typhon Koinu ont frappé le sud de la Chine lundi après avoir fait un mort et plus de 300 blessés à Taiwan.

La tempête s’est abattue lundi sur la province insulaire de Hainan, dans le sud de la Chine, juste au sud du centre financier de Hong Kong et des principales régions manufacturières des environs de la Chine continentale.

L’Observatoire de Hong Kong a déclaré sur son site Internet que Koinu s’affaiblissait d’un typhon à une dépression tropicale alors qu’il se déplaçait vers le sud-ouest le long de la côte de la province chinoise du Guangdong.

Les services aériens et ferroviaires ont été suspendus à mesure que Koinu, qui signifie chiot en japonais, arrivait dans la région.

Koinu est arrivé un mois après que le sud de la Chine et Hong Kong ont été frappés par le typhon Saola, qui a déclenché le signal de tempête le plus élevé de Hong Kong sur une échelle de 11. Une semaine plus tard, la province du Guangdong et Hong Kong ont été frappées par les pluies les plus fortes depuis près de 140 ans. La tempête a également battu un record de vitesse du vent au large de la côte est de Taiwan, qui fait face à l’océan Pacifique.

Les services de ferry reliant Hainan à la Chine continentale ont également été suspendus alors que Koinu traversait l’île. La province a du mal à se rétablir après que son industrie touristique ait été mise à mal par les restrictions draconiennes de voyage imposées par la Chine en réponse à l’épidémie de COVID-19.

The Associated Press