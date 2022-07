Des étudiants zimbabwéens remportent des prix internationaux pour un tribunal fictif

L’équipe zimbabwéenne de 11 membres, composée de neuf filles et deux garçons âgés de 14 à 18 ans et issus de différentes écoles, a été couronnée championne du monde le mois dernier après avoir remporté le concours International High School Moot Court organisé en ligne fin mai. Une équipe de New York est arrivée deuxième du concours où les participants ont utilisé des cas fictifs pour simuler des procédures dans les chambres préliminaires de la Cour pénale internationale.

HARARE, Zimbabwe — Une équipe historique d’élèves du secondaire zimbabwéens qui sont devenus champions mondiaux et européens du concours de plaidoirie a été largement saluée dans un pays où le système éducatif est en proie à un financement insuffisant, à un manque de matériel et à des grèves d’enseignants.

L’équipe gagnante a été chaleureusement accueillie par des hordes d’écoliers, de parents et de supporters à son retour la semaine dernière. L’aéroport, généralement discret, était rempli d’acclamations, de chants et de danses lorsque l’équipe est arrivée en affichant ses récompenses. L’équipe a eu droit à un accueil avec tapis rouge, fleurs et ballons. Certains tenaient des pancartes indiquant «Bienvenue aux champions». D’autres jouaient de la batterie et du marimba, un instrument traditionnel composé de barres de bois jouées à l’aide de maillets.