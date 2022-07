Des étudiants zimbabwéens remportent des prix internationaux pour un tribunal fictif

HARARE, Zimbabwe (AP) – Une équipe historique d’élèves du secondaire zimbabwéens qui sont devenus champions mondiaux et européens du concours de plaidoirie a été largement saluée dans un pays où le système éducatif est en proie à un financement insuffisant, au manque de matériel et aux grèves des enseignants. .

L’équipe zimbabwéenne de 11 membres, composée de neuf filles et deux garçons âgés de 14 à 18 ans et issus de différentes écoles, a été couronnée championne du monde le mois dernier après avoir remporté le concours International High School Moot Court organisé en ligne fin mai. Une équipe de New York est arrivée deuxième du concours où les participants ont utilisé des cas fictifs pour simuler des procédures dans les chambres préliminaires de la Cour pénale internationale.

Le Zimbabwe a également été couronné champion d’Europe après avoir battu les Pays-Bas lors de la finale du concours européen de plaidoirie pour les lycéens le 3 juillet. C’était la première fois que le Zimbabwe participait à ces deux événements prestigieux.

Les organisateurs de la compétition européenne ont été tellement impressionnés par la performance du Zimbabwe au concours International High School Moot Court qu’ils ont invité l’équipe à être le premier pays africain à participer à leur compétition, a déclaré le capitaine de l’équipe, Ruvimbo Simbi.

“C’est surréaliste et extraordinaire”, a déclaré Simbi après son retour de Roumanie, où se déroulait la compétition européenne.

« Quand nous étions au European Moot Court, beaucoup de gens ne connaissaient même pas le Zimbabwe. Nous avons mis le Zimbabwe sur la carte, faisant connaître au monde l’incroyable talent que l’on trouve dans ce pays », a déclaré Simbi.

Le président du pays d’Afrique australe, Emmerson Mnangagwa, a invité en juin l’équipe à sa résidence officielle et leur a remis 30 000 $ en espèces après leur victoire au concours du lycée. Il a décrit la dernière victoire comme “une autre victoire pour la fierté du Zimbabwe”.

La délégation de l’Union européenne au Zimbabwe a également félicité l’équipe.

L’équipe gagnante a été chaleureusement accueillie par des hordes d’écoliers, de parents et de supporters à son retour la semaine dernière. L’aéroport, généralement discret, était rempli d’acclamations, de chants et de danses lorsque l’équipe est arrivée en affichant ses récompenses. L’équipe a eu droit à un accueil avec tapis rouge, fleurs et ballons. Certains tenaient des pancartes indiquant «Bienvenue aux champions». D’autres jouaient de la batterie et du marimba, un instrument traditionnel composé de barres de bois jouées à l’aide de maillets.

Lorsque le Zimbabwe a accédé à l’indépendance et à la règle de la majorité en 1980, le nouveau gouvernement a vigoureusement développé le système éducatif du pays afin que tous les enfants noirs puissent fréquenter l’école primaire et secondaire. Auparavant, le système éducatif s’adressait principalement à la minorité blanche du pays. Le Zimbabwe a atteint l’un des taux d’alphabétisation les plus élevés d’Afrique.

Mais ces dernières années, les problèmes économiques débilitants du pays ont vu son système éducatif se détériorer et se caractériser par des infrastructures délabrées, des pénuries de matériels d’apprentissage essentiels tels que des livres et de fréquentes grèves salariales des enseignants.

Malgré ces problèmes, le système éducatif du Zimbabwe est toujours bien noté en Afrique.

Les victoires aux épreuves internationales de plaidoirie “signifient beaucoup pour nous les éducateurs zimbabwéens”, a déclaré Kudzai Mutsure, directeur du couvent dominicain, une école catholique réservée aux filles à Harare où certains membres de l’équipe sont inscrits.

“Nous prenons très au sérieux les activités académiques, sportives et culturelles”, a déclaré Mutsure. “Un étudiant peut s’épanouir dans l’un de ces domaines.”

Farai Mutsaka, Associated Press