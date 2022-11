Des étudiants universitaires iraniens mènent des grèves avec occupation au mépris de la répression gouvernementale

Les étudiants universitaires iraniens ont poursuivi mardi des grèves d’occupation pour soutenir certaines des plus grandes manifestations depuis la révolution de 1979, ignorant les sévères avertissements des forces de sécurité d’élite et une répression sanglante.

La République islamique fait face à des manifestations anti-gouvernementales soutenues depuis que la femme irano-kurde Mahsa Amini est décédée sous la garde de la police des mœurs il y a sept semaines après avoir été arrêtée pour avoir porté des vêtements jugés “inappropriés”.

L’agence de presse militante HRANA a déclaré que des grèves d’occupation avaient lieu dans plusieurs villes, dont Téhéran et Ispahan, dans le cadre d’une révolte populaire appelant à la mort du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

L’un des défis les plus audacieux lancés aux dirigeants religieux iraniens depuis des décennies, les protestations ont pris de plus en plus d’ampleur, frustrant les autorités qui ont tenté de rejeter la responsabilité des troubles sur les ennemis étrangers de l’Iran et leurs agents.

“Les gens risquent leur vie pour descendre dans la rue, mais l’espoir qu’ils puissent vaincre le régime est bien plus grand que leurs craintes”, a déclaré Omid Memarian, analyste senior sur l’Iran à Democracy for the Arab World Now (DAWN).

Asieh Bakeri, la fille d’un ancien combattant du conflit du pays avec l’Irak dans les années 1980, s’en est pris aux dirigeants iraniens.

“Oui, les martyrs veillent sur nous mais ils veillent également sur votre vol du trésor public, le détournement de fonds, la discrimination, l’oppression, le versement du sang d’innocents”, a-t-elle déclaré.

“Vous tirez sur les gens avec des armes de guerre, cela fait des années que vous harcelez les journalistes avec des accusations d’espionnage.”

“Un moment sur lequel ils espèrent s’appuyer”

Les étudiants et les femmes ont joué un rôle de premier plan dans les manifestations, brandissant et brûlant des foulards.

Les analystes disent qu’ils doutent que les manifestations puissent faire tomber les dirigeants religieux iraniens, mais ils disent que les troubles sont considérés comme une étape qui pourrait éventuellement conduire à un changement politique radical.

“Ces manifestations sont considérées comme une opportunité de pousser au changement … C’est un moment sur lequel ils espèrent s’appuyer”, a déclaré Sanam Vakil, directeur adjoint de l’Institut royal des affaires internationales.

HRANA a déclaré que 287 manifestants avaient été tués dans les troubles lundi, dont 46 mineurs. Quelque 36 membres des forces de sécurité ont également été tués. Quelque 14 160 personnes ont été arrêtées, dont environ 300 étudiants, lors de manifestations dans 133 villes et villages et 129 universités, a-t-il précisé.

Au moins quatre élèves du collège Bahonar de la ville de Sanandaj ont été arrêtés par les forces de sécurité, a indiqué HRANA.

Le système judiciaire iranien pur et dur tiendra des procès publics d’environ 1 000 personnes inculpées pour les troubles à Téhéran, intensifiant ses efforts pour écraser des semaines de manifestations.