Des étudiants universitaires en Chine renvoyés chez eux au milieu des protestations croissantes

Les universités chinoises ont commencé à renvoyer des étudiants chez eux alors que les protestations contre la politique “zéro-COVID” du pays et les appels à la démission du président Xi Jinping prennent de l’ampleur.

Les universités de Pékin, ainsi que de la province méridionale du Guangdong, ont déjà commencé à renvoyer des étudiants chez eux, étouffant les perspectives de futures manifestations étudiantes. Jusqu’à présent, au moins 10 universités ont renvoyé des étudiants, les écoles annonçant également que les examens finaux se dérouleront à distance.

Même l’alma mater de Xi, l’Université Tsinghua, a déclaré dimanche aux étudiants qu’ils seraient renvoyés chez eux pour le semestre, organisant des bus pour transporter les étudiants vers les aéroports et les gares. Neuf des dortoirs de l’université ont été fermés lundi après qu’une poignée d’étudiants aient été testés positifs pour COVID-19.

L’Université forestière de Pékin a également annoncé que ses étudiants seraient renvoyés chez eux, déclarant que tous les étudiants et professeurs de l’université avaient été testés négatifs pour le virus.

Un étudiant, qui a donné à l’Associated Press son nom de famille de Chen par crainte de représailles, a noté que la fermeture des dortoirs rendrait plus difficile le rassemblement des foules à mesure que les manifestations prendraient de l’ampleur.

Plus récemment, entre 200 et 300 étudiants de l’Université Tsinghua ont protesté contre les mesures de confinement du pays, appelant à « l’état de droit et la liberté d’expression ». Une photo virale de la manifestation montre des étudiants brandissant des équations mathématiques au lieu de phrases ou de slogans, en particulier l’équation de Friedmann.

L’activiste de Hong Kong, Nathan Law, a retweeté la photo en écrivant : « Des étudiants de l’école d’élite de l’Université Tsinghua ont protesté avec l’équation de Friedmann. Je n’ai aucune idée de ce que signifie cette équation, mais cela n’a pas d’importance. ” (homme libre) – une façon spectaculaire et créative de s’exprimer, avec intelligence.”

Un étudiant de Tsinghua, qui a demandé à garder l’anonymat, a déclaré au South China Morning Post que l’université avait organisé une réunion hybride lundi après les manifestations pour discuter des mesures liées au COVID avec les étudiants.

Guo Yong, secrétaire adjoint du parti de l’université, a déclaré qu’aucun manifestant ne serait tenu responsable. La même étudiante de Tsinghau a déclaré au South China Morning Post qu’elle n’avait pas encore entendu parler de quiconque ayant eu des ennuis à la suite de la déclaration de Yong.

Les protestations et l’indignation du public ont d’abord été déclenchées par un incendie meurtrier d’appartement à Urumqi qui a fait au moins 10 morts. Beaucoup pensent que la réponse de sauvetage a été retardée en raison des restrictions de verrouillage de la Chine, certains affirmant que ces mêmes restrictions ont aggravé le nombre de morts.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.