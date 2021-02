Le programme – qui coûtera au total 22 millions de livres sterling – fait partie d’un ensemble de soutien financier plus large de près de 38 millions de livres sterling pour l’enseignement supérieur.

Les personnes inscrites à un cours d’enseignement supérieur à temps plein – y compris dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur – dans le pays seront éligibles.

«Je suis parfaitement consciente que les étudiants des établissements locaux d’enseignement supérieur ont subi des perturbations importantes depuis le début de la pandémie et que cela continue d’avoir un impact», a déclaré Mme Dodds, responsable de l’enseignement supérieur.

Les universités d’Irlande du Nord ont été invitées à déplacer l’enseignement en ligne autant que possible en octobre en raison de la pandémie et à ne continuer que l’enseignement en présentiel essentiel.

Le programme de soutien de 38 millions de livres sterling pour l’enseignement supérieur comprend également plus de 8 millions de livres sterling destinés à lutter contre les difficultés financières des étudiants et la pauvreté numérique, ainsi qu’à soutenir les syndicats étudiants avec des dispositions en matière de santé mentale.

Il comprend également 3,1 millions de livres sterling pour indemniser les universités de la perte de revenus due aux pauses de location et au retrait des contrats de logement des étudiants, et 4,1 millions de livres sterling pour la fourniture d’un environnement de travail, d’apprentissage et de recherche sûr.