Des étudiants universitaires chinois renvoyés chez eux au milieu des manifestations

BEIJING (AP) – Les universités chinoises renvoient des étudiants chez eux alors que le Parti communiste au pouvoir resserre les contrôles anti-virus et tente d’empêcher de nouvelles manifestations après que des foules irritées par ses sévères restrictions «zéro COVID» ont appelé le président Xi Jinping à démissionner lors du plus grand spectacle de la dissidence publique depuis des décennies.

Avec la police en force, il n’y a eu aucun mot de protestations mardi à Pékin, Shanghai ou d’autres grandes villes.

Certaines restrictions antivirus ont été assouplies lundi dans le but possible de désamorcer la colère du public après les manifestations du week-end dans au moins huit villes. Mais le parti au pouvoir a affirmé sa stratégie «zéro COVID», qui a confiné des millions de personnes chez elles dans le but d’isoler chaque infection.

L’université de Tsinghua, l’alma mater de Xi, où les étudiants ont manifesté dimanche, et d’autres écoles de Pékin et de la province méridionale du Guangdong ont déclaré qu’elles protégeaient les étudiants du COVID-19. Mais les disperser dans des villes natales éloignées réduit également la probabilité d’un activisme accru à la suite des manifestations sur les campus le week-end dernier.

Certaines universités ont organisé des bus pour emmener les étudiants aux gares. Ils ont dit que les cours et les examens finaux se dérouleraient en ligne.

“Nous ferons en sorte que les étudiants volontaires retournent dans leur ville natale”, a déclaré l’Université forestière de Pékin sur son site Internet. Il a déclaré que ses professeurs et ses étudiants avaient tous été testés négatifs pour le virus.

Les autorités ont ordonné des tests de masse et imposé d’autres contrôles dans des régions de Chine à la suite d’un pic d’infections. Mais la décision de disperser les étudiants était inhabituelle à un moment où de nombreuses villes disent au public d’éviter les déplacements et d’imposer des contrôles sur les déplacements.

A Hong Kong, une cinquantaine d’étudiants de Chine continentale ont manifesté lundi à l’Université chinoise de Hong Kong lors d’une manifestation de soutien aux habitants de la partie continentale. Ils ont allumé des bougies et ont scandé : “Pas de tests PCR mais liberté !” » et « Opposez-vous à la dictature, ne soyez pas des esclaves !

Le rassemblement et un autre similaire dans le quartier des affaires de Hong Kong ont été les plus grandes manifestations sur le territoire chinois depuis plus d’un an en vertu des règles imposées pour écraser un mouvement pro-démocratie.

“Zero COVID” a contribué à maintenir le nombre de cas en Chine inférieur à celui des États-Unis et d’autres grands pays. Mais l’acceptation par le public s’est érodée car les habitants de certaines régions ont été confinés chez eux jusqu’à quatre mois et disent qu’ils n’ont pas un accès fiable à la nourriture et aux médicaments.

Le Parti communiste chinois a promis le mois dernier de réduire les perturbations en modifiant la quarantaine et d’autres règles. Mais un pic d’infections a incité les villes à resserrer les contrôles, alimentant la frustration du public.

La plupart des manifestants se plaignent de restrictions excessives, mais certains ont tourné leur colère contre Xi, le dirigeant le plus puissant de Chine depuis au moins les années 1980. Dans une vidéo vérifiée par l’Associated Press, une foule à Shanghai a scandé samedi : « Xi Jinping ! Démissionner! PCC ! Démissionner!”

Lundi, le gouvernement de la ville de Pékin a annoncé qu’il n’installerait plus de portes pour bloquer l’accès aux complexes d’appartements où des infections sont détectées.

Il n’a fait aucune mention d’un incendie la semaine dernière à Urumqi qui a tué au moins 10 personnes. Cela a suscité des questions furieuses en ligne pour savoir si les pompiers ou les victimes essayant de s’échapper étaient bloqués par des portes verrouillées ou d’autres contrôles antivirus.

Urumqi et une autre ville de la région du Xinjiang dans le nord-ouest ont annoncé que les marchés et autres entreprises dans les zones jugées à faible risque d’infection rouvriraient cette semaine et que le service de bus public reprendrait.

Joe Mcdonald, l’Associated Press