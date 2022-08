Des étudiants ukrainiens en Colombie-Britannique créent une trousse de ressources pour les autres nouveaux arrivants

Deux étudiants universitaires ukrainiens en Colombie-Britannique créent un ensemble de ressources pour d’autres Ukrainiens au Canada et à l’étranger au milieu de la guerre en cours.

Au cœur du projet de Yana Hulak et Sofia Shmyhovska se trouve une carte complète des « espaces sûrs » pour les nouveaux arrivants ukrainiens au Canada.

La carte comprend les services sociaux ukrainiens tels que les églises, les centres éducatifs, les centres culturels et les services de garde d’enfants, ainsi que les restaurants ukrainiens et les épiceries qui proposent des aliments ukrainiens traditionnels.

En plus de montrer où tout se trouve, la carte comprend également des liens pour chaque ressource, ainsi que des informations de contact et des lectures supplémentaires.

Les étudiants sont au Canada et travaillent à l’Université Thompson Rivers cet été dans le cadre du stage de recherche Mitacs Globalink. Hulak est une étudiante de premier cycle en droit et en économie et Shmyhovska, qui est également étudiante de premier cycle, étudie le travail social.

Leur travail est supervisé par Oleksandr Sasha Kondrashov, professeur agrégé d’éducation et de travail social à Thompson Rivers. Kondrashov est un immigrant ukrainien arrivé au Canada au début des années 2000.

Hulak et Shmyhovska ont postulé pour le stage l’automne dernier et étaient enthousiastes à l’idée de travailler sur un projet qui renforcerait la collaboration en travail social entre le Canada et l’Ukraine. Cependant, ils ne s’attendaient pas à ce que leur pays soit envahi avant leur arrivée au Canada.

Lorsque les étudiants sont arrivés au Canada en mai, ils ont été accueillis à l’aéroport par une foule de personnes tenant des pancartes de bienvenue et chantant l’hymne national ukrainien. Leur accueil chaleureux au Canada a joué un rôle central dans l’orientation de leur projet.

« Nous étions fatigués, nous avions faim, nous avions froid, puis tout à coup toute notre perspective a changé. Cela nous a fait réaliser à quel point il est important de se sentir en sécurité lorsque vous arrivez dans un nouveau pays pour la première fois », a déclaré Shmyhovska.

Avec plus de 1,4 million d’habitants, le Canada abrite actuellement la deuxième plus grande diaspora ukrainienne au monde. Entre le 17 mars et le 10 août, le gouvernement canadien a approuvé plus de 190 000 demandes ukrainiennes de résidence temporaire.

Alors que de plus en plus d’Ukrainiens fuient l’invasion russe et arrivent au Canada, la carte et le guide de ressources créés par Hulak et Shmyhovska serviront d’outil utile pour connecter les nouveaux arrivants au solide réseau d’Ukrainiens au Canada.

« Je pense que notre projet est vraiment important et qu’il pourra aider les Ukrainiens à s’établir ici au Canada », a déclaré Hulak.

Bien que la carte et le guide soient au centre du projet des étudiants, ils ne sont pas particulièrement utiles pour les Ukrainiens qui ne sont pas encore arrivés au Canada.

Reconnaissant que la barrière de la langue pourrait poser des difficultés aux nouveaux arrivants au Canada, Hulak et Shmyhovska ont également créé des cours d’anglais virtuels qui peuvent être suivis avant de quitter l’Ukraine – et par tout Ukrainien souhaitant apprendre l’anglais. Les leçons sont actuellement utilisées par plus de 130 Ukrainiens à travers le monde.

Maintenant que le stage est terminé, Shmyhovska a déménagé en Irlande pour être avec sa famille qui a fui l’Ukraine après l’invasion.

Hulak a déménagé de Kamloops à Vancouver et y restera indéfiniment.

Lorsqu’elle a commencé à planifier son arrivée au Canada l’automne dernier, son intention était de terminer son stage puis de retourner chez sa famille à Kyiv, la capitale de l’Ukraine. Cependant, la guerre a retardé son retour.

“Je suis en contact avec ma famille, mais ils me manquent beaucoup”, a déclaré Hulak. “J’espère que nous serons bientôt ensemble.”

Au début de l’invasion, la Russie avait gagné un territoire important autour de Kyiv. Les forces ukrainiennes ont regagné de vastes zones autour de la capitale en avril après que la Russie a ralenti sa poussée vers la ville et a commencé à se concentrer davantage sur l’est de l’Ukraine.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Ukraine