Des étudiants tués dans une explosion dans une école religieuse afghane, les talibans accusent l’EI de “crime impardonnable”

Une explosion dans le nord de l’Afghanistan a tué 15 personnes dans une école religieuse lors d’une attaque présumée que les talibans ont qualifiée de “crime impardonnable”.

“C’est l’œuvre des ennemis du peuple afghan qui ciblent des innocents et des enfants”, a déclaré Suhail Shaheen, représentant permanent des talibans en Afghanistan auprès des Nations unies, à Fox News Digital. “Il ne fait aucun doute que leur vraie nature est révélée au monde et au peuple afghan à travers leurs actes horribles et horribles.”

“Tous les individus ou entités qui les aident à commettre de tels incidents tragiques sont complices de ce crime”, a-t-il ajouté, affirmant que “rétrospectivement, l’Etat islamique est derrière de tels incidents tragiques”.

L’explosion s’est produite vers 12h45 – l’heure des prières de l’après-midi. Les premiers rapports indiquaient que 10 personnes étaient mortes, mais le nombre est passé à 15 en quelques heures, avec au moins 20 autres blessés dans l’explosion de mercredi, a rapporté Al Jazeera.

Une vidéo distribuée par les talibans aux médias du pays a montré les conséquences de l’explosion, qui comprenait des plans de cadavres, des taches de sang sur le sol et des débris éparpillés de tapis de prière et de chaussures.

“Nos détectives et nos forces de sécurité s’efforcent d’identifier les auteurs de ce crime impardonnable et de les traduire en justice”, a déclaré à la presse le porte-parole du ministère fédéral de l’Intérieur, Abdul Nafi Takor.

L’ancien président afghan Hamid Karzai a écrit dans un tweet qu’il condamnait fermement “l’acte terroriste” et l’avait qualifié de “crime contre l’humanité”.

“Le travail des ennemis du peuple et de toutes les valeurs humaines et islamiques appelle l’action inverse”, a-t-il écrit, présentant ses profondes condoléances aux familles des victimes.

Un médecin, qui s’est entretenu avec l’AFP de manière anonyme, a déclaré que “tous sont des enfants et des gens ordinaires”, mais que la plupart des victimes étaient des jeunes. La ville accueille également une population majoritaire d’Ouzbeks ethniques.

Le département d’État américain n’a pas répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital au moment de la publication.

Personne n’a encore revendiqué l’attaque contre l’école dans la province afghane de Samangan, mais un affilié afghan de l’État islamique a mené une campagne de violence contre le nouveau gouvernement depuis sa prise de pouvoir en août 2021.

Une autre explosion en août dans une mosquée de la capitale Kaboul a tué 21 personnes et en a blessé 33 autres. Une voiture piégée en septembre a tué sept personnes et en a blessé 41 autres. Dans chaque cas, personne n’a pris la responsabilité immédiatement après.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.