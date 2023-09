Des étudiants suédois retournent à l’école avec des livres analogiques

À une époque d’innovation technologique malavisée, les enseignants suédois reviennent à l’essentiel. Un mouvement dans le système éducatif du pays met l’accent sur la technologie analogique comme les livres réels et l’écriture manuscrite dans le but de rendre l’éducation plus efficace.

Le gardien rapports que la ministre suédoise des écoles, Lotta Edholm, est à l’origine de cette initiative. P. Les politiciens du pays commencent à se demander si une approche éducative axée sur la technologie est utile ou nuisible. Le mois dernier, le conseil national de l’éducation en Suède a lancé un plan visant à introduire les tablettes chez les élèves dès l’école maternelle. Edholm a annoncé peu de temps après que le gouvernement suédois souhaitait revenir sur la décision, selon The Guardian.

« Il existe des preuves scientifiques claires selon lesquelles les outils numériques nuisent plutôt qu’ils n’améliorent l’apprentissage des étudiants », a déclaré le mois dernier l’Institut Karolinska de Suède dans un communiqué cité par le média. « Nous pensons que l’accent devrait être mis à nouveau sur l’acquisition de connaissances par le biais de manuels imprimés et de l’expertise des enseignants, plutôt que d’acquérir des connaissances principalement à partir de sources numériques disponibles gratuitement dont l’exactitude n’a pas été vérifiée. »

La Suède a constaté une baisse des performances des élèves dans le cadre de l’étude sur les progrès de l’étude internationale sur la maîtrise de la lecture entre 2016 et 2021. Les élèves suédois de quatrième année ont constaté une baisse 11 points passe d’un score de 555 en 2016 à 544 en 2021. Des obstacles autres que la technologie, comme la pandémie de covid-19, ont évidemment joué un rôle dans la perturbation de l’éducation au cours de ces cinq années, mais lorsqu’on compare ces résultats à un pays comme l’Angleterre (qui a vu une baisse de 559 à 558 dans le même laps de temps), c’est le cas apparaître que la Suède peut encore s’améliorer.

La nouvelle survient alors que les éducateurs sont continuellement aux prises avec la technologie sous la forme de l’intelligence artificielle. En janvier, Les écoles publiques de New York ont ​​interdit ChatGPT par crainte que les étudiants ne l’utilisent pour tricher, avant renverser cette interdiction quelques mois plus tard. Plus tôt ce mois-ci, OpenAI a plus ou moins révélé que les détecteurs d’IA, que les enseignants peuvent utiliser pour évaluer la part d’un devoir écrit par l’homme, ne fonctionnent pas. Cela ne veut pas dire que le choix de la Suède de débrancher ses étudiants les empêchera d’utiliser des outils comme ChatGPT à la maison ou à l’avenir, mais cela souligne l’importance de la résolution manuelle des problèmes.