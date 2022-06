Des étudiants sri-lankais demandent la démission du gouvernement face à la crise

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Des milliers d’étudiants des universités d’État ont défilé lundi dans la capitale sri-lankaise pour exiger la démission du président et du Premier ministre en raison d’une crise économique qui a provoqué de graves pénuries de fournitures essentielles et perturbé les moyens de subsistance et l’éducation de la population.

Les étudiants disent que le président Gotabaya Rajapaksa est responsable de la crise économique, la pire depuis l’indépendance en 1948, et que le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, qui a pris ses fonctions il y a un peu plus d’un mois en promettant de mettre fin aux pénuries, n’a pas tenu ses engagements. .

Le Sri Lanka est au bord de la faillite et a suspendu le remboursement de 7 milliards de dollars de dette extérieure due cette année. Il doit également rembourser plus de 5 milliards de dollars chaque année jusqu’en 2026. Ses réserves de change sont presque épuisées et il est incapable d’importer de la nourriture, du carburant, du gaz de cuisine et des médicaments. Le manque de carburant pour faire fonctionner les centrales électriques a entraîné de longues coupures de courant quotidiennes.

Ces derniers mois, les gens ont été contraints de faire la queue pour acheter du carburant et du gaz, et le pays a survécu principalement grâce aux lignes de crédit accordées par l’Inde voisine pour acheter du carburant et d’autres produits essentiels.

Ce crédit étant également épuisé, les autorités ont fermé des écoles et demandé aux enseignants d’enseigner en ligne, et ont demandé aux employés non essentiels du gouvernement de travailler à domicile pendant une semaine pour préserver des stocks limités de carburant.

Des responsables du Fonds monétaire international sont actuellement au Sri Lanka pour discuter d’un plan de sauvetage.

Des manifestations qui durent des mois ont presque démantelé la dynastie politique Rajapaksa qui a gouverné le Sri Lanka pendant la majeure partie des deux dernières décennies.

L’un des frères de Rajapaksa a démissionné de son poste de Premier ministre le mois dernier, et deux autres frères et un neveu ont quitté leur poste au Cabinet plus tôt.

Le président Rajapaksa a admis qu’il n’avait pas pris de mesures pour prévenir l’effondrement économique assez tôt, mais a refusé de quitter ses fonctions. Il est presque impossible d’évincer un président en vertu de la constitution à moins qu’il ne démissionne de son propre chef.

Eranga Jayawardena, Associated Press