Au milieu des rapports d’attaques de chiens de tout le pays, une vidéo est devenue virale où une meute de chiens est vue en train de poursuivre 2 garçons dans le district de Kannur au Kerala. La paire d’étudiants s’est échappée indemne alors qu’un groupe de chiens errants les poursuivait à travers une localité, a rapporté ANI. L’incident a eu lieu le jeudi 8 septembre. Les deux garçons ont été poursuivis sur une distance jusqu’à ce que l’un des garçons se précipite dans une maison voisine et ferme les portes pour se sauver. L’incident se serait produit près d’une scierie sur la route de Plathottam. L’État du Kerala a récemment connu une recrudescence des attaques de chiens.

Jetez un oeil à la vidéo ici:

#REGARDEZ | Kerala: les étudiants de Kannur parviennent à s’échapper indemnes alors que des chiens errants les poursuivent dans la localité (12.09) pic.twitter.com/HPV27btmix — ANI (@ANI) 13 septembre 2022

La vidéo montrait les deux jeunes étudiants marchant vers une résidence lorsqu’une grosse meute de chiens errants a tenté de les attaquer. Comme on le voit dans la vidéo, le duo s’est enfui pour se sauver et a réussi à s’échapper en entrant dans une maison. Les enfants se sont immédiatement précipités à l’intérieur de la sécurité d’une porte et ont verrouillé la serrure. Les images de vidéosurveillance ont également montré des aperçus de la meute de chiens attaquant une femme, mais elle aussi s’est enfuie en lieu sûr.

Apparemment, les garçons nommés Shahban et Mansoor, ont couru à l’intérieur des locaux d’une résidence appartenant à Mansoor, et étaient donc à l’abri de l’attaque.

Dans un incident similaire, un élève de la classe 7 de Kozhikode au Kerala a été brutalement attaqué par un chien errant alors qu’il faisait du vélo, a rapporté NDTV. Dans une vidéo virale publiée sur Reddit, le jeune garçon s’est engagé sans méfiance dans une ruelle à vélo, en direction d’une maison, lorsque le chien l’a attaqué et mordu. Il y avait d’autres enfants présents à l’intérieur de l’enceinte de la maison et le jeune étudiant agressé a tenté de s’échapper à l’intérieur.

Les attaques de chiens ont également vu leur nombre augmenter à New Delhi et dans la RCN après qu’un incident a été signalé dans lequel un chien de compagnie a attaqué un garçon à l’intérieur de l’ascenseur d’une société de logement à Ghaziabad. Il a été suivi d’un autre cas d’un livreur mordu par un chien de compagnie à l’intérieur d’un ascenseur.

