Des étudiants se réunissent sous des arbres alors que des écoles abritent des villageois déplacés par le volcan philippin

MALILIPOT, Philippines (AP) – Près de 20 000 personnes ont fui un volcan philippin en éruption et se sont réfugiées dans des écoles, perturbant l’éducation de milliers d’élèves, dont beaucoup suivent des cours dans des chapelles et des tentes ou sous des arbres, ont annoncé vendredi des responsables.

Le volcan Mayon, dans le nord-est de la province d’Albay, l’un des 24 volcans actifs les plus meurtriers de l’archipel philippin, a commencé à expulser de la lave dimanche soir lors d’une douce éruption qui n’a fait ni blessé ni mort. Mais cela pourrait durer des mois et provoquer une crise humanitaire prolongée, ont averti des responsables.

La plupart de ceux qui sont forcés d’évacuer vivent dans des villages agricoles dans un rayon de 6 kilomètres (3,7 miles) du cratère du volcan qui a longtemps été désigné comme une zone de danger permanente mais qui abrite des communautés prospères depuis des générations.

Les évacués ont été dirigés vers plus de 20 abris d’urgence, qui sont pour la plupart des campus d’écoles primaires et secondaires. Chaque salle de classe est devenue un sanctuaire surpeuplé pour plusieurs familles avec des nattes de couchage, des sacs de vêtements, des cuisinières et des jouets pour les enfants.

Plus de 17 000 étudiants de cinq villes d’Albay sont parmi les plus touchés par les déplacements liés à l’éruption. Environ 80% poursuivent leurs cours quotidiens à l’école grâce à un système d’urgence dans lequel les parents enseignent à leurs enfants à la maison ou ailleurs en utilisant des «modules d’apprentissage» fournis par l’école, a déclaré Alvin Cruz du ministère de l’Éducation d’Albay.

L’approche temporaire d’apprentissage à distance pour les étudiants a été largement utilisée pendant les deux années de la pandémie de coronavirus, lorsque la majeure partie des Philippines était sous quarantaine policière, ce qui a restreint les gens à leur domicile.

« Nous venons de la pandémie et la perte d’apprentissage était grave, et maintenant nous avons le volcan Mayon en éruption », a déclaré Cruz à l’Associated Press. « Notre défi est maintenant de savoir comment suivre les écoliers déplacés afin que nous puissions donner à leurs parents les modules d’apprentissage. »

Certains enseignants tentent de poursuivre les cours en personne, rencontrant leurs élèves dans les salles des fêtes, les chapelles, les gymnases et les garderies, à l’extérieur dans les jardins et sous les arbres, ou même dans les couloirs de l’école, a déclaré Cruz.

« Nous ne pouvons rien faire parce que nous sommes dans une situation d’urgence », a-t-il déclaré. « Nous trouverons toujours des moyens d’assurer la continuité de l’apprentissage. »

Sur le campus de l’école primaire de San Jose, qui compte désormais plus de 2 400 villageois déplacés dans la ville de Malilipot, les journalistes de l’AP ont vu des enseignants donner des cours le long d’étroites allées en plein air, dans un jardin fleuri, à l’intérieur d’une minuscule cabane d’invités et à l’ombre d’un arbre.

« La vie doit continuer malgré le volcan », a déclaré l’enseignante Shirley Banzagales alors qu’elle donnait un cours de mathématiques pour 13 enfants en uniforme sous un manguier. « Nous sommes maintenant essentiellement dans un camp d’évacuation, mais je dois continuer à enseigner à mes élèves. »

Le président Ferdinand Marcos Jr. s’est rendu mercredi à Albay pour rassurer les villageois déplacés, distribuer de la nourriture et discuter avec le gouverneur de la province et les maires des villes de l’impact de l’éruption sur les villageois, les écoliers et l’économie de la province.

L’éruption est la dernière calamité naturelle à tester l’administration de Marcos, qui a pris ses fonctions en juin dernier dans un pays d’Asie du Sud-Est considéré comme l’un des plus sujets aux catastrophes au monde. Environ 20 typhons et tempêtes frappent les Philippines chaque année, et l’archipel aux 24 volcans actifs est secoué par de fréquents tremblements de terre.

Marcos a dit aux évacués d’un centre qu’il pourrait s’écouler jusqu’à trois mois avant que l’éruption volcanique ne s’atténue et ne leur permette de rentrer chez eux.

Certains des villageois déplacés se sont plaints de la chaleur et de la surpopulation dans les abris d’urgence, et les responsables locaux se sont engagés à fournir davantage de ventilateurs électriques et à améliorer leur état.

Le gouverneur d’Albay, Edcel Greco Lagman, a étendu la zone de danger permanente autour de Mayon à un rayon de 7 kilomètres lundi et a averti les personnes vivant à proximité d’être prêtes à déménager rapidement si les conditions du volcan devaient s’intensifier.

Mayon est apparu calme vendredi, bien que les volcanologues du gouvernement aient déclaré que la lave coulait toujours lentement sur ses pentes et ne pouvait pas être vue facilement sous le soleil radieux.

Le volcan de 2 462 mètres (8 077 pieds) est l’un des principaux attraits touristiques des Philippines en raison de sa forme conique pittoresque, mais il est le plus actif des 24 volcans connus du pays. Il a éclaté violemment pour la dernière fois en 2018, déplaçant des dizaines de milliers de personnes. Une éruption de 1814 a enseveli des villages entiers et tué plus de 1 000 personnes.

___

Le journaliste d’Associated Press Joeal Calupitan a contribué à ce rapport.

Jim Gomez et Aaron Favila, Associated Press