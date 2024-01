Des étudiants palestiniens abattus à Burlington, dans le Vermont, racontent ce qui s’est passé

17 janvier 2024, 8 h 25 HNE Par Tom Llamas et Mirna Alsharif

CHARLESTOWN, Massachusetts — Il a fallu un certain temps à Hisham Awartani pour se rendre compte qu’il avait été abattu après être tombé au sol lors d’une promenade près de la maison de sa grand-mère avec deux amis, Kinnan Abdalhamid et Tahseen Ali Ahmad. “Je n’ai pas vraiment compris le fait jusqu’à ce que je regarde mon téléphone et que je vois qu’il y avait du sang dessus”, a déclaré Awartani, qui, avec Abdalhamid, a parlé exclusivement avec NBC News de cette nuit. “Je me suis dit : ‘Oh, on m’a tiré dessus.'” Mais ayant grandi en Cisjordanie occupée par Israël, où les Palestiniens sont souvent confrontés à la violence et à l’agression, ces étudiants américains de 20 ans n’ont pas été surpris que quelque chose comme cela leur arrive. En savoir plus sur cette histoire sur NBCNews.com et regardez « NBC Nightly News avec Lester Holt » ce soir à 18h30 HE/17h30 CT. “C’est étrange parce que cela s’est produit à Burlington, dans le Vermont. Ce n’est pas étrange parce que cela s’est produit, point final”, a déclaré Awartani à propos de la fusillade du 25 novembre. “En Cisjordanie, grandir, c’est quelque chose de normal. Par exemple, tant de jeunes hommes non armés se font tirer dessus par l’armée israélienne, et on les laisse se vider de leur sang.” “Par conséquent, quand cela m’est arrivé, je me suis dit : ‘Oh, c’est ici que ça se passe. Ça y est'”, a-t-il déclaré. Les amis, qui se décrivent comme des membres de la famille, se sont assis avec NBC News dans une salle de conférence de l’hôpital de réadaptation Spaulding de Charlestown, dans le Massachusetts, où Awartani est soigné. Awartani était assis dans son fauteuil roulant. Abdalhamid à côté de lui sur une chaise.

Kinnan Abdalhamid, à gauche, et Hisham Awartani dans un hôpital de réadaptation à Charlestown, Massachusetts, samedi. Tony Luong pour NBC News

Une promenade autour du pâté de maisons se termine par une tragédie Awartani, Abdalhamid et Ahmad venaient de rentrer chez la grand-mère d’Awartani après avoir joué au bowling lorsqu’ils ont décidé de faire le tour du pâté de maisons. Les trois amis étaient à Burlington pour célébrer Thanksgiving chez la grand-mère d’Awartani. C’était une promenade que les trois amis, presque toute leur vie, avaient faite plus d’une fois. Juste la veille de la fusillade, ils avaient marché sur le même chemin, dans la rue où se trouve la maison de la grand-mère d’Awartani. Abdalhamid portait un keffieh palestinien, un foulard devenu symbole de solidarité palestinienne. Mais le 25 novembre, alors qu’ils marchaient, ils ont vu un homme debout de l’autre côté de la route descendre sous le porche d’une maison, sortir un pistolet et leur tirer dessus. Awartani et Abdalhamid pensent que l’homme les a peut-être déjà vus et qu’il les attendait peut-être ce jour-là. “Je ne sais pas pourquoi il aurait un pistolet chargé et se tiendrait sur le porche”, a déclaré Abdalhamid. Awartani et Ahmad portaient des keffiehs lorsqu’ils ont été abattus, et tous les trois parlaient arabe avec parfois des mots anglais. tissé. L’homme a d’abord pointé le pistolet sur Ahmad, puis sur Awartani, a déclaré Abdalhamid. “Tahseen criait. Il a été abattu en premier”, a déclaré Abdalhamid. “Hisham n’a fait aucun bruit. Dès que Tahseen a commencé à crier, j’ai couru.” Jason Eaton, 48 ans, a été arrêté deux jours plus tard en lien avec la fusillade. Il a plaidé non coupable de trois chefs d’accusation de tentative de meurtre au deuxième degré. La police n’a pas encore révélé le mobile de la fusillade, affirmant que l’enquête est en cours. Recommandé Les agences chargées de l’enquête – le FBI, le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) et la police – n’ont pas répondu aux demandes de mise à jour de NBC News. Il ne fait aucun doute dans l’esprit d’Abdalhamid et d’Awartani qu’ils ont tous trois été abattus parce qu’ils étaient Palestiniens, ont-ils déclaré. Ils pensent que ce qui leur est arrivé est un crime haineux. “Je ne me demande pas trop s’il y aura des accusations de crime de haine”, a déclaré Awartani. “Je me soucie simplement que justice soit rendue. Et pour moi, cela en fait partie. Mais je sais que c’est un crime de haine.” La maison où Eaton résidait lorsqu’il aurait abattu trois étudiants palestiniens. Hasan Jamali / AP La fusillade fait partie d’un « problème systématique plus vaste » Abdalhamid met en garde contre le fait de rejeter le climat de haine sur une seule personne. “Je pense qu’il y a eu de nombreuses tentatives de notre part pour diaboliser complètement cet homme, mais nous réalisons que cela fait partie d’un problème systématique plus vaste”, a-t-il déclaré. Un missile explose dans la ville de Gaza lors d’une frappe aérienne israélienne, le 8 octobre 2023. Mahmud Hams / AFP via Getty Images “Mais la vérité est qu’il est le symptôme d’un problème plus vaste. Et la cause profonde est, encore une fois, comme je l’ai dit, la déshumanisation systématique.” Abdalhamid a dit que c’était aussi systématique la déshumanisation des Palestiniens qui a engendré un environnement de haine, qui, selon lui, est la raison pour laquelle Eaton les a abattus. “C’est quelque chose qui, vous savez, a toujours été le cas, comme dans le discours occidental à travers les médias. Par exemple, le Palestinien est considéré par défaut comme un terroriste”, a déclaré Awartani. “Et quand il nous a vu, c’était comme s’il faisait simplement le lien entre les points.” Abdalhamid et Awartani espèrent que la situation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie s’améliorera. “En tant que Palestiniens, nous avons de l’espoir, mais nous ne sommes pas optimistes. Parce que, je veux dire, il n’y a jamais eu de place pour l’optimisme pour nous parce que c’est juste la même chose que tout ce temps”, a déclaré Awartani.

Hisham Awartani dans un hôpital de réadaptation à Charlestown, Massachusetts, samedi. Tony Luong pour NBC News