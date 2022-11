Des étudiants ont trouvé de l’aide dans des histoires personnelles de pandémie

28 novembre 2022 – La pandémie de COVID-19 a été dure pour tout le monde, surtout pendant les premiers mois du confinement. Mais les étudiants universitaires avaient des niveaux de stress particulièrement élevés, avec des effets sur la santé mentale qui sont restés chez certaines personnes même 2 ans plus tard.

Au cours du semestre de printemps 2020, de nombreux étudiants ont dû rentrer chez eux et vivre avec leur famille – «ce qui était un gros ajustement après avoir été plus autonomes – faire face à l’enseignement à distance, élaborer des plans tels que des stages d’été, s’inquiéter de leur santé et de la santé des autres », le tout à un moment critique où les adolescents et les jeunes adultes « gagnent en indépendance, développent une identité centrale et découvrent où ils s’intègrent dans le monde », déclare Jordan Booker, PhD, professeur adjoint de sciences psychologiques à l’Université. du Missouri.

Olivia McKenzie est un exemple. Aujourd’hui âgée de 23 ans et travaillant comme parajuriste à New York, elle était étudiante en deuxième année à l’Université du Michigan lorsque la pandémie a frappé.

“Nous avons été renvoyés chez nous à cause du COVID, et j’ai suivi mes cours et mes cours en ligne”, dit-elle. “L’université était géniale pour moi parce que j’aime être entourée d’amis et en compagnie de beaucoup de gens, donc être à la maison et loin de mes amis n’était bon ni pour moi ni pour ma santé mentale.”