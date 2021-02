Des étudiants nigérians sont enlevés lors d’un deuxième enlèvement en un peu plus d’une semaine

ABUJA, Nigéria – Des hommes armés non identifiés ont enlevé un certain nombre d’écolières de la ville de Jangebe, dans le nord-ouest du Nigéria, tôt vendredi, a déclaré un porte-parole de l’État, le deuxième enlèvement de ce type en un peu plus d’une semaine. On ne sait pas combien d’enfants ont été saisis.

Il n’était pas immédiatement clair combien d’enfants avaient été saisis lors du raid de minuit sur l’école secondaire des filles du gouvernement de Jangebe, a déclaré Sulaiman Tanau Anka, le commissaire à l’information de l’État de Zamfara.

M. Anka a dit que des hommes armés sont arrivés à l’école, tirant sporadiquement et emmenant les filles en voiture et à pied. Les forces de sécurité chassaient dans la région, a-t-il ajouté.

Un porte-parole de la police de l’État n’a pas répondu aux appels et aux messages sollicitant des commentaires.

Une montée du militantisme armé dans le nord-ouest a conduit à une rupture de la sécurité dans la partie nord du Nigéria, le pays le plus peuplé d’Afrique.