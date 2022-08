Des étudiants musulmans du Kerala remportent le quiz du Ramayana

Si vous demandez à Mohammed Basith M quel est son sloka préféré dans l’épopée du Ramayana, ce jeune musulman, sans aucune hésitation, réciterait les vers de “Ayodhya Kanda” qui décrit la colère de Lakshmana et la consolation du Seigneur Rama à son frère expliquant l’inutilité du royaume et Puissance. Il rendrait non seulement les versets de « Adhyatma Ramayanam », la version malayalam de l’épopée écrite par Thunchathu Ramanujan Ezhuthachan, de manière fluide et mélodieuse, mais il expliquerait également en détail la signification et le message des lignes sacrées.

Cette connaissance approfondie de la grande épopée a aidé Basith et son ami camarade d’université Mohammed Jabir PK à sortir vainqueurs d’un récent concours de quiz Ramayana organisé en ligne par la publication de grands DC Books. Basith et Jabir, respectivement étudiants de cinquième et dernière année du programme Wafy, un cours de huit ans au KKSM Islamic and Arts College de Valanchery dans ce district du nord du Kerala, figuraient parmi les cinq gagnants du quiz organisé le mois dernier pour marquer le cours “Mois du Ramayana”.

La victoire des étudiants islamiques au quiz du Ramayana a attiré l’attention des médias, à la suite de quoi des personnes de divers horizons ont commencé à féliciter le duo. Les étudiants ont déclaré que bien qu’ils connaissaient l’épopée depuis leur enfance, ils ont commencé à lire et à apprendre en profondeur le Ramayana et l’hindouisme après avoir rejoint le cours Wafy, dont le programme contient les enseignements de toutes les grandes religions.

La vaste bibliothèque du collège, qui possède une énorme collection de livres sur d’autres religions, les a aidés à lire et à comprendre les épopées. “Tous les Indiens doivent lire et apprendre les épopées Ramayana et Mahabharata car elles font partie de la culture, de la tradition et de l’histoire du pays. Je crois qu’il est de notre responsabilité d’apprendre et de comprendre ces textes”, a déclaré Jabir à PTI.

Soulignant que le Seigneur Rama est une incarnation de la droiture, de la patience et de la sérénité, l’étudiant Wafy a déclaré que ces nobles vertus devraient faire partie de chaque être humain. “Rama a dû sacrifier même son royaume pour tenir la promesse faite à son père bien-aimé Dasaratha. Tout en vivant dans une période de luttes sans fin pour le pouvoir, nous devrions nous inspirer de personnages comme Rama et du message d’épopées comme Ramayana”, a déclaré le jeune homme de 22 ans. -ancien étudiant a expliqué. Basith a estimé qu’une lecture approfondie aiderait à mieux comprendre les autres religions et les personnes appartenant à ces communautés.

Aucune religion ne promeut la haine mais ne fait que propager la paix et l’harmonie, a-t-il dit, ajoutant que gagner le quiz lui donne une motivation supplémentaire pour apprendre l’épopée plus profondément. Le cours Wafy, d’une durée de huit ans, est proposé dans 97 campus sous la Coordination des collèges islamiques (CIC) combinant une éducation religieuse et temporelle pour les étudiants après avoir réussi l’examen LC.

