Des étudiants lancent une entreprise de boissons à l’hibiscus à la jamaïcaine

Avec l’aimable autorisation d’Erin Hu

Dante Motley ’24 et Alyssa Michel ’24 suscitent l’enthousiasme en lançant officiellement « Ms. Darling’s Sorrel » – une entreprise de boissons à l’hibiscus de style jamaïcain imprégnée d’héritage culturel et d’histoire familiale.

Le nom de l’entreprise, a déclaré Michel au News, combine le surnom de la grand-mère de Michel, « Mme. Darling », à l’oseille, une boisson traditionnelle jamaïcaine à base de sépales d’une espèce d’hibiscus appelée roselle.

Michel était auparavant rédacteur en chef de podcast au News, et Motley est rédacteur public du News et est un ancien rédacteur en chef. Les origines de l’entreprise se trouvent dans le bâtiment du News, puisque Michel a partagé un verre avec Motley un soir. Dès la première gorgée, Motley a été « vraiment impressionné », a-t-il déclaré.

Après cette première dégustation, Motley a déclaré avoir suggéré à Michel de vendre la boisson. Michel a d’abord ri de l’idée, mais après que Motley ait envoyé à Michel un document de plan marketing, Michel, qui a reçu les encouragements de sa famille, a décidé de démarrer l’entreprise.

« Le catalyseur a vraiment eu lieu lorsque Dante m’a envoyé ce document », a déclaré Michel au News. «Je l’ai montré à mes parents et j’ai dit : ‘Cet homme est fou.’ Je l’ai dit à mon père et il m’a dit : « Qu’est-ce que tu peux perdre de plus ? » Je suppose que c’est de l’argent et du temps, mais j’aime un projet ! »

Michel et Motley se sont rencontrés tout au long de l’été pendant que Michel travaillait à perfectionner la recette de l’oseille, selon Motley.

La passion de Michel pour la fabrication de l’oseille lui vient du fait qu’elle regardait sa grand-mère préparer cette boisson pendant son enfance. Michel a déclaré que sa grand-mère a toujours été une énorme source d’inspiration créative pour elle et qu’elle se tourne vers elle chaque fois qu’elle pense à sa culture jamaïcaine et à l’importance de détenir des identités multiples.

Michel a déclaré qu’elle s’était sentie joyeuse et validée lorsque sa grand-mère a fait l’éloge de son oseille pour la première fois.

« Pendant l’été, lorsque ma grand-mère venait de Jamaïque, elle passait par là et souriait – elle me disait que c’était si sombre et si joli », a déclaré Michel. «C’était le plus gros test. Pendant si longtemps, j’avais peur de révéler que son nom y était lié.

Motley a déclaré au News qu’il avait également une passion pour la nourriture et qu’il avait passé son été à travailler sur les réseaux sociaux pour un chef.

Motley et Michel voient tous deux l’entreprise comme un « projet passionné ».

« Nous y croyons et nous savons que c’est une bonne chose », a déclaré Motley. « Du point de vue de l’entrepreneuriat et en tant que produit en soi, c’est vraiment bien. »

Michel et Motley ont déclaré que leur parcours entrepreneurial s’était récemment concentré sur la commercialisation de l’oseille de Mme Darling. Au cours de l’été, Michel a vendu 300 bouteilles dans le magasin de rénovation domiciliaire de sa famille.

Ce semestre, à Yale, ils ont commencé à vendre leur boisson dans plusieurs beurres de collèges résidentiels. Les deux cofondateurs ont déclaré au News que leurs liens avec Yale et sa vie étudiante ont constitué une source majeure de soutien et d’encouragement.

En plus des beurres, le bureau du doyen du Yale College et les démocrates du Yale College ont tous deux acheté des bouteilles de boisson, selon Motley.

Mustafa Zewar ’25, le directeur du Saybrook College, a déclaré qu’il était très enthousiasmé par l’arrivée de la boisson dans les beurres de Yale, surtout compte tenu de l’histoire derrière les affaires de Motley et Michel.

« Je pense que le goût parle de lui-même par la rapidité avec laquelle il s’est déplacé sur le campus, c’est évidemment génial », a déclaré Zewar. « En plus de cela, c’est merveilleux de déguster une boisson locale, préparée par des étudiants avec leur propre vision et identité culturelle, en particulier dans les beurres remplis de produits autrement produits en masse et de mauvaise qualité. »

Motley et Michel ont également déclaré qu’ils espéraient s’étendre aux entreprises jamaïcaines locales à New Haven.

Michel et Motley ont commencé le semestre avec plus de 550 bouteilles ; mais après seulement deux semaines de prévente, ils ont vendu la quasi-totalité de leur stock.

« Les gens adorent ça », a déclaré Motley.

Michel a déclaré au News que le produit diffère de nombreuses options de boissons gazeuses moins saines proposées dans les magasins.

L’oseille de Mme Darling est composée de seulement quatre ingrédients : de l’eau, de l’hibiscus, du gingembre biologique et du sucre. Motley a déclaré avoir travaillé pour perfectionner l’équilibre de ces ingrédients afin de rester authentiques tout en permettant à un large éventail de personnes de profiter de la boisson.

« Nous voulons être authentiques à l’égard de la boisson et de ce qu’elle est, mais en même temps, les palais diffèrent selon les cultures, et nous essayons vraiment d’équilibrer cela en testant les produits », a déclaré Motley. « En Jamaïque, c’est généralement plus sucré, mais nous avons eu de très bons retours de la part de buveurs autochtones et non autochtones qui disent que la réduction du goût sucré leur permet d’en profiter encore plus. »

Alors que l’entreprise continue de croître, Michel a déclaré au News qu’elle et Motley ne perdaient pas de vue les valeurs qui font que Mme Darling’s Sorrel est si significative pour eux.

Lors de la création de Mme Darling’s Sorrel, Michel et Motley ont déclaré qu’ils voulaient que tout, de leur image de marque aux ingrédients, représente leur honnêteté et leur dévouement à l’entreprise.

Pour Michel, la création de la boisson signifie aussi le rôle que l’alimentation peut jouer dans la préservation de la culture.

« Une façon de retracer la lignée et la généalogie passe par la nourriture, et même si des langues ou des religions peuvent mourir, une chose sur laquelle les gens peuvent généralement s’entendre est la nourriture », a déclaré Michel. « Et donc, dans ma famille, la nourriture a toujours joué un rôle important dans la préservation de la culture. »

Motley est conseiller de première année au Grace Hopper College, tout comme Michel au Branford College.