Des étudiants juifs placardent sur les murs de Paris des photos de citoyens français soupçonnés d’être retenus en otage par le Hamas

PARIS (AP) — Le principal syndicat étudiant juif de France a placardé sur les murs de Paris des affiches représentant les visages de citoyens français qui seraient retenus en otage par le Hamas dans sa guerre contre Israël. Le mot « Kidnappé » est inscrit sur une banderole rouge en haut de chaque photographie.

On sait très peu de choses sur les otages enfermés dans la bande de Gaza ou si certaines des personnes capturées lors de l’attaque surprise du 7 octobre contre Israël ont été tuées dans la contre-offensive brutale de l’État juif. Un porte-parole de l’armée israélienne a augmenté lundi le nombre d’otages à 199, mais n’a pas précisé si ce nombre incluait des étrangers.

Certains foyers en France, qui compte la plus grande population juive d’Europe occidentale, ont été directement touchés par la guerre entre Israël et le Hamas. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a déclaré dimanche, lors d’une visite en Israël, que 19 citoyens français auraient été tués et 13 autres portés disparus.

L’action des étudiants à Paris fait suite à une campagne similaire menée par des Juifs à Londres, où des centaines de volontaires ont récemment affiché des dépliants dans la ville portant des images de citoyens britanniques soupçonnés d’avoir été pris en otage.

Les images, représentant des enfants, ont été diffusées largement pour faire connaître les détails de l’atrocité au-delà de la communauté juive, ont déclaré les organisateurs au journal en ligne Jewish News. Signe d’une controverse croissante à propos de la guerre, deux femmes en robe ont été vues dans des vidéos mises en ligne le week-end dernier, déchirant avec colère les affiches.

L’Union des étudiants juifs français, connue sous le nom d’UEJF, affirme que les gens flirtent avec le danger si le sort des Juifs en France – et ailleurs – n’est pas partagé par tous.

« Il ne s’agit pas du conflit israélo-palestinien. Il s’agit d’une organisation terroriste qui attaque un Etat libre et démocratique », a déclaré Samuel Lejoyeux, président de l’UEJF, en jetant un coup d’œil aux plus de 50 affiches accrochées aux murs à proximité de l’Institut de médecine de la Rive Gauche.

Le syndicat a principalement ciblé les universités, où le débat sur la guerre a été houleux – un professeur ayant récemment été sanctionné pour avoir exprimé son soutien au Hamas.

Sylvie Retailleau, ministre française de l’Enseignement supérieur, a pris pour cible des professeurs et d’autres membres des cercles universitaires pour s’être écartés de la position pro-israélienne de la France dans la guerre.

Deux jours après que des militants du Hamas ont attaqué Israël, Retailleau a épinglé sur la plateforme X une lettre adressée aux présidents d’université leur demandant de prendre des mesures disciplinaires – et juridiques – contre ceux qui enfreignent la loi française, y compris de porter l’affaire devant les procureurs.

« Ce n’est pas une question juive. Tout le monde doit agir et être avec nous », a déclaré Lejoyeux, le leader du syndicat étudiant. Il a affirmé qu’une minorité de personnes considère les expressions de solidarité envers Israël comme « un acte de sionisme ».

« Ce ne sont pas seulement les Juifs qui sont visés, ce sont les valeurs de démocratie et de liberté que la France a en commun avec Israël », a déclaré Lejoyeux.

Danika Kirka à Londres et Nicola Garriga à Paris ont contribué à ce rapport.