La police grecque enquête sur la mort de deux adolescents irlandais qui fêtaient la fin de leurs examens scolaires sur l’île d’Ios.

Le corps d’Andrew O’Donnell et Max Walltous deux âgés de 18 ans, ont été découverts dimanche, et on pense que les adolescents sont morts dans des incidents distincts.

Andrew O’Donnell a disparu après une soirée vendredi, et son corps a été retrouvé sur un sol rocheux tôt dimanche matin. On pense qu’il a peut-être subi des blessures consécutives à une chute.

Par ailleurs, Max Wall a été retrouvé inconscient dans la zone portuaire dimanche après-midi.

Les examens post-mortem doivent avoir lieu dans les prochains jours.

Les deux jeunes hommes étaient des diplômés récents du St Michael’s College de Dublin.

Jusqu’à une centaine d’élèves de l’école étaient à Ios pour célébrer l’obtention du certificat de fin d’études, ainsi que des centaines d’élèves d’autres écoles irlandaises.

Lundi, des bouquets de fleurs étaient déposés aux portes du campus St Michael’s dans le quartier de Ballsbridge.

« Absolument dévasté »

Le directeur de l’école, Tim Kelleher, a déclaré que l’école était « absolument dévastée, toute la communauté est sous le choc des nouvelles des dernières 24 heures », et a déclaré que des représentants de l’association des parents s’étaient envolés pour l’île grecque pour soutenir les familles.

M. Kelleher a décrit Andrew comme un « jeune homme fantastique, un grand sportif, un footballeur fantastique » qui était brillant sur le plan académique et attendait avec impatience ses vacances et ses études à l’université.

Max, dit-il, était « très brillant », « passionné de rugby » et avait « le monde à ses pieds ».

« Malheureusement, les deux familles ont appris hier que leur avenir leur avait été enlevé et nous sommes évidemment dévastés pour eux, leur famille et leurs amis, et nous sommes ici pour les aider et les soutenir de toutes les manières possibles dans les prochains jours et semaines. « , a-t-il déclaré à RTE Radio.

M. Kelleher a déclaré que le groupe de camarades de classe qui étaient en vacances avec eux était « absolument traumatisé » et rentrait chez lui.

Le Spiritan Education Trust, mécène du St Michael’s College, a exprimé ses condoléances aux familles des adolescents.

Dans un communiqué, il a déclaré: « Nos pensées vont aux parents et aux familles de ces deux jeunes hommes qui souffrent aujourd’hui d’une perte incommensurable.

« Nous exprimons notre plus profonde sympathie et notre soutien à leurs familles en deuil, à tous les membres de leur cercle élargi d’amis et de camarades de classe qui pleureront leur décès, ainsi qu’au conseil d’administration, aux chefs d’établissement et à tous nos collègues du personnel de St Michael’s. Collège. »

Un porte-parole du ministère irlandais des Affaires étrangères a déclaré qu’il était au courant des deux cas et fournissait une assistance consulaire, mais a refusé de commenter davantage.