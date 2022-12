Des étudiants indiens au Qatar se rapprochent de l’idole Cristiano Ronaldo

Le rêve de Cristiano Ronaldo de remporter le plus grand prix du football, la Coupe du Monde de la FIFA, s’est évanoui au Qatar samedi alors que le Portugal s’est écrasé pour classer les outsiders du Maroc en quart de finale.

Mais de nombreux rêves de football ont été lancés, en particulier au sein de la communauté indienne du Qatar, car ils ont eu la chance de rencontrer la superstar du football, qui est une idole pour des centaines et des milliers de jeunes fans du monde entier.

Les goûts d’Ebenezer Fernandez, cinq ans, mangent, rêvent et dorment au football et pensent tout le temps à leur idole, mais son rêve de rencontrer Ronaldo n’est pas devenu réalité.

Au lieu de cela, ce sont des enfants de six ans, Diya Angelina et Muhammed Ayaan, qui ont eu l’agréable surprise de rencontrer leur icône du football et de lui serrer la main alors qu’ils avaient la chance d’escorter les joueurs lors du match Portugal vs Corée du Sud.

“Mon fils est un grand fan de Ronaldo et c’est dix jours avant le match Portugal-Corée du Sud qu’ils ont appris qu’ils iraient pour le match, dont ils n’étaient pas sûrs”, a déclaré Farsana Fathima, dont le fils Muhammad Ayaan a eu la chance de tenir la main du vétéran défenseur portugais Pepe et de l’accompagner sur le terrain de jeu.

Ayaan était l’une des 40 élèves de l’école indienne qui ont eu la chance de jouer différents rôles au stade Education City et une opportunité pour les élèves des écoles indiennes du Qatar de se rapprocher de l’icône du football.

“Il est super excité et parle tout le temps de sa rencontre avec Ronaldo et Pepe et des moments spéciaux qu’il a partagés avec eux avant le match, que le Portugal a perdu mais s’est qualifié pour les huitièmes de finale”, a déclaré Farsana, professeur de mathématiques dans une école indienne de Qatar et qui trouve ses racines dans le district d’Ernakulum au Kerala.

“Il est déçu que le Portugal ait perdu en quarts de finale, mais son amour et sa passion pour le jeu se sont multipliés et il a installé quelques affiches supplémentaires de l’équipe du Portugal et de ses super-héros, Ronaldo et Pepe, dans la chambre et le salon depuis. il les a rencontrés”, a-t-elle ajouté.

Ayaan a eu la chance de se rapprocher de Ronaldo et Pepe mais ses autres camarades de classe ont dû se contenter de se rapprocher des joueurs coréens.

La plus chanceuse était Angelina qui, comme des millions de fans et de parents impatients, voulait rencontrer l’icône du football.

“Le seul et unique souhait de mes parents et de moi était que j’escorte CR7”, a déclaré Angelina.

Pour Angelina, c’était une opportunité à vie, qui est originaire de Mysore dans l’État indien du Karnataka et a des liens avec le jeu avec son grand-père ayant joué au niveau national et c’était Jogo Bonito. ce qui lui a ouvert la voie pour trouver un emploi dans les chemins de fer.

“Mon grand-père était un bon joueur de football et a même obtenu un emploi dans les chemins de fer grâce à des quotas sportifs. C’est pourquoi j’escortais les joueurs de football était un événement très excitant pour toute ma famille. Nous sommes de Mysore dans le Karnataka”, a déclaré l’enfant de six ans, dont le père Naveen Kumar travaille pour Qatar Airways et ma mère Mary travaille dans une école.

Elle était naturellement excitée avant le match et s’est bien préparée pour le match.

“Je me suis réveillé à 7 heures du matin et j’ai commencé à me préparer pour aller à l’école et me rendre au stade avec l’équipe de l’école. Toute ma journée a été enthousiaste, priant et souhaitant ce moment magique. De retour en Inde, les membres de ma famille attendaient avec impatience le début du match juste pour me voir à l’écran.”

“Le moment est venu où j’ai vu la grande légende Cristiano Ronaldo si près de moi, il nous a dit bonjour à tous. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de lui. J’ai imaginé le souhait de mes parents, CR m’a donné une douce tape sur la tête et m’a pris la main, a marché dans le champ grand et confiant, mon cœur était rempli de bonheur, je l’ai regardé avec un sourire et là il a souri en retour à moi. Le voyage a été trop court mais ce moment magique restera précieux, mémorisé et chéri tout au long de ma vie”, a-t-elle déclaré à propos de la rencontre.

Au cours des derniers jours, elle a atteint le statut de célébrité parmi sa famille et ses amis.

“Ces derniers jours, j’ai été inondé de milliers de questions comme avez-vous reçu un autographe ? Allez faire un câlin à Ronaldo, avez-vous posé des questions, etc… Ma réponse est ‘non’ car je ne savais pas que j’allais escorter CR et de plus nous n’avions pas le droit de porter un stylo ou quoi que ce soit avec nous”.

