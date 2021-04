COLUMBUS, Ohio – Huit étudiants ont été inculpés dans la fraternité de la mort de Stone Foltz, un étudiant de la Bowling Green State University, a annoncé jeudi un procureur de l’Ohio.

Foltz, 20 ans, a été hospitalisé le 5 mars après avoir consommé ce que l’avocat de sa famille a dit être « une grande quantité d’alcool ».

Les inculpations de huit hommes âgés de 19 à 23 ans ont été annoncées jeudi par le procureur du comté de Wood, Paul Dobson.

Jacob Krinn, 20 ans, est accusé d’homicide involontaire au premier degré, tandis que cinq autres sont accusés d’homicide involontaire au troisième degré. Deux autres étudiants font face à des accusations de bizutage.

Quatre des huit sont accusés de falsification de preuves.

Plus d’informations sur le Columbus Dispatch:Huit étudiants du BGSU inculpés de mort de bizutage dans la fraternité

Dans la nuit du 4 mars, le chapitre BGSU de la fraternité Pi Kappa Alpha a organisé sa traditionnelle «Big Brother Night». L’événement, courant dans les fraternités pendant le processus de promesse de dons, implique que des engagements soient présentés au membre actif de la fraternité qui servira de mentor ou de «grand frère».

C’est lors de cet événement que Foltz et d’autres promesses ont été contraints de boire une poignée d’alcool fort, équivalant à environ 40 coups, dans le cadre d’une initiation à la fraternité.

Foltz a été déposé cette nuit-là à son appartement par des membres de la fraternité. Son colocataire l’a retrouvé une demi-heure plus tard inconscient et a appelé le 911.

Tomber:La Bowling Green State University interdit définitivement la fraternité PIKE après la mort de Stone Foltz

La famille et l’avocat appellent à nouveau pour arrêter le bizutage de la fraternité

L’avocat de la famille Foltz, Rex Elliot, a déclaré que ces actes d’accusation étaient une « première étape importante » dans l’abolition du bizutage.

« Il doit y avoir des conséquences graves pour ce comportement, sinon cela ne s’arrêtera pas », a-t-il déclaré. « Notre mission est de faire en sorte qu’aucune autre jeune vie ne soit perdue. »

Elliot a déclaré qu’une réforme radicale était nécessaire pour mettre fin au bizutage, y compris les collèges et les universités du pays adoptant des politiques de bizutage de tolérance zéro qui interdisent définitivement les organisations qui ne se conforment pas.

« Nous pensons que c’est la seule façon dont ce type de blessures et de mort insensés s’arrêtera », a-t-il déclaré. « Nous n’allons pas arrêter cet effort tant qu’il n’y aura pas de réforme dramatique et que nous arrêterons ces blessures et ces décès. »

Shari et Cory Foltz, les parents de Stone, ont partagé une déclaration par l’intermédiaire de leurs avocats exprimant leur gratitude pour cette annonce. Ces actes d’accusation, cependant, ne sont que la première étape, ont-ils déclaré.

« Nous vivons le pire cauchemar de tous les parents et ne serons pas en paix tant que le bizutage de la fraternité ne sera pas perçu pour ce qu’il est vraiment – des abus. C’est inacceptable, et dans le cas de Stone, c’était fatal », ont écrit les parents. «Combien de blessures et de morts faudra-t-il aux personnes en position de pouvoir pour faire ce qu’il faut?

« Des mesures rapides doivent également être prises par les représentants du gouvernement et les présidents d’université du pays pour abolir le bizutage de fraternité », ont-ils écrit.

Suivez le journaliste Sheridan Hendrix sur Twitter: @ sheridan120

