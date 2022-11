Des étudiants essaient de vivre à la dure à Salmon Arm grâce à une expérience de 24 heures

Certains membres de la classe King’s Christian de 10e année prennent le temps de prendre une photo avec Oliver Perkins, membre du personnel de Grillers, après que l’entreprise a nettoyé son plateau de saucisses pour les nourrir. (Photo fournie) Les étudiants chrétiens de King essaient un banc au centre-ville à l’extérieur du Makerspace de Salmon Arm le soir où ils découvrent ce que cela pourrait être de vivre dans la rue. (Photo fournie) Les élèves de 10e année de la King’s Christian School de la classe Famille et société s’assoient sur les marches de l’une des maisons des élèves avant d’aller prendre le petit-déjeuner à la fin de la période de 24 heures, alors qu’ils avaient un aperçu de ce que cela pourrait être de être sans domicile. (Photo fournie) Les élèves de 10e année de la classe Famille et société de la King’s Christian School traversent le tunnel en direction du campus Jackson de l’école secondaire Salmon Arm pendant la période de 24 heures où ils comprenaient mieux ce que cela pouvait être d’être sans maison. (Photo fournie)

Le sommeil ne vient pas facilement quand vous avez faim.

C’est dur d’être malade quand on vit dans la rue.

La gentillesse est réciproque avec la gentillesse.

Ce ne sont là que quelques-unes des leçons apprises par 11 étudiants chrétiens de King après avoir décidé de se faire une idée de ce que c’est que d’être sans maison pendant 24 heures.

Les élèves de 10e année du cours Famille et société de l’enseignante Ella LaFleur ont récemment abandonné leurs téléphones, leurs portefeuilles et leur nourriture avec l’intention de passer la nuit dans le passage couvert de leur école. Ils avaient également recueilli des fonds pour des organismes communautaires connexes : Shuswap Family Centre, la SAFE Society et l’Armée du Salut.

Quand l’école fut finie pour la journée, ils enfilèrent leur équipement d’hiver et commencèrent à marcher. Ils ont expliqué aux gens et aux entreprises en cours de route les détails de leur collecte de fonds et de sensibilisation pour les sans-abrisme à Salmon Arm.

À la coopérative, une personne leur a donné 10 $, au Centre Shaw, 20 $. Lafleur a expliqué que les étudiants avaient des liens personnels avec des personnes qui travaillent aux deux endroits et qui voulaient soutenir leur cause.

Chez Grillers Meats, les élèves ont été reconnaissants lorsque le personnel leur a donné la quasi-totalité de leur plateau de rouleaux de saucisses.

Dormir n’était pas si réussi. Ils sont retournés à l’école vers 21 heures et ont passé une heure à l’intérieur car c’était leur abri temporaire. Cependant, ils avaient raté leur “fenêtre de la soupe populaire” car la nourriture n’y était servie que de 8h à 9h. Heureusement, Patti Thurston du Family Center est venue et a apporté une pizza avec elle.

Alors que les étudiants installaient leurs lits de fortune, un policier leur a rendu visite.

“L’agent Jamie est venu faire un bilan de santé”, a déclaré LaFleur.

Il a eu droit à quelques interprétations de chansons de Taylor Swift.

“Nous avons juste décidé qu’il voulait les entendre et avons commencé à les chanter”, a souri l’étudiante Emma Braun.

De 22 heures à minuit, l’étudiant Nathan Black et son père, un chaperon, ont joué de la musique. À l’exception d’une personne qui dormait profondément et ronflait, la plupart des élèves avaient du mal à s’endormir. Pour certaines personnes, les lumières extérieures brillantes étaient un problème, tout comme le bruit inhabituel.

Vers 1h30 du matin, les élèves ont dit à leur professeur qu’ils avaient trop faim pour dormir. Ils se sont finalement dirigés vers la salle des aliments où ils « ont eu du macaroni au fromage et quelques bonnes discussions », comme l’a décrit un étudiant.

« Ce qui est étonnant, c’est qu’après la visite d’après minuit à la « soupe populaire », ils se sont tous endormis. Nous avons donc également appris quelque chose sur le rôle que joue la nourriture dans notre repos et notre capacité à dormir », a déclaré LaFleur.

Une équipe de construction est arrivée à l’école avant 7 heures par ce matin froid, les élèves ont donc dû quitter le passage couvert. Toute l’expérience, qui comprenait un petit-déjeuner aux crêpes ce matin-là chez un étudiant préparé par deux mamans, a amené des prises de conscience sur la gentillesse.

Alors que les étudiants marchaient le long d’une ruelle, ils avaient vu une femme penchée dans la baie de chargement d’une allée. Ils ont réalisé qu’elle se droguait. Ils lui ont demandé s’ils pouvaient lui donner une carte Tim Hortons de 30 $ qu’on leur avait donnée.

Elle a dit: «restez en sécurité» et «merci».

LaFleur a noté que la femme était incroyablement reconnaissante et incroyablement gentille avec le groupe dans son ensemble.

“C’était une réponse maternelle à votre gentillesse. “Merci et restez en sécurité.” C’est ironique quand elle se livrait à quelque chose de dangereux, elle se souciait toujours de votre bien-être », a déclaré LaFleur.

Les élèves ont également reçu deux cartes-cadeaux de 25 $ du Jade Palace. Ils ont demandé à un homme faisant du vélo avec des sacs suspendus s’il aimerait une carte-cadeau. Il a d’abord été méfiant puis surpris, a déclaré LaFleur.

Un étudiant a dit qu’il avait appris à être reconnaissant lorsqu’il recevait des choses, parce que certaines personnes ne recevaient rien.

D’autres observations que les étudiants ont faites sont combien ils ont eux-mêmes mais ne s’en rendent pas compte – des choses comme un endroit calme et sombre pour dormir ou prendre une boisson chaude ou un repas. Aussi à quel point la vie est incertaine pour les personnes sans domicile et à quel point il n’y a pas de fin en vue pour eux. L’étudiant Lewis Picton a noté à quel point les personnes sans logement doivent être à certains endroits à certains moments pour accéder à de la nourriture ou à d’autres aides, ce qui peut être difficile.

Emma Braun a dit qu’elle était malade le lendemain. Elle a exprimé son appréciation pour le confort de la maison et à quel point il serait difficile de s’améliorer en vivant dans la rue.

Les étudiants ont également dit qu’il n’y avait ni repos ni paix.

« C’est un peu comme si vous aviez besoin d’un sixième sens si vous êtes un sans-abri. Il faut toujours être au bord de tout. Vous ne savez jamais si vous dormez ou quelque chose comme ça, quelqu’un arrive et vous fait quelque chose », a déclaré Reece Phillips.

Rachel Scott a déclaré que le cours lui avait permis de mieux comprendre.

« Je veux aider davantage les gens.

Plusieurs étudiants ont exprimé un sentiment similaire, en particulier autour du besoin de logement.

LaFleur a déclaré que les étudiants souhaitaient remédier au manque de refuge en ville en concevant quelque chose de simple et facile à faire, mais qui comblerait le fossé. Si cela réussit, ils pourraient le porter au conseil municipal.

Les étudiants ont également exprimé leurs espoirs et leur compassion.

“Je souhaite que personne ne meure en consommant de la drogue”, a déclaré une personne.

“Et peu de gens doivent passer par l’itinérance”, a déclaré un autre.

En plus de faire du bénévolat au Shuswap Family Centre et à l’Armée du Salut, les étudiants ont recueilli plus de 3 300 $ pour aider à lutter contre l’itinérance à Salmon Arm.

