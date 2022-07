Des étudiants en médecine américains quittent leur intronisation alors qu’un orateur anti-avortement prend le podium

Depuis que la cour suprême des États-Unis a annulé le droit constitutionnel à l’avortement dans le pays, des protestations de toutes sortes se répandent à travers le pays comme une traînée de poudre. Dans la dernière tournure des événements, des étudiants en médecine plus frais de l’Université du Michigan ont organisé un débrayage lors de leur propre cérémonie d’intronisation. Cela a été fait pour protester contre l’invitation de l’oratrice principale de l’événement, le Dr Kristin Collier, qui est une partisane de la loi anti-avortement, a également été invitée par l’université à prendre la parole. La vidéo de ce débrayage fait le tour d’internet.

La vidéo désormais virale a été publiée sur la page Twitter appelée Scorpiio le 25 juillet. La légende disait : « Les étudiants en médecine entrants sortent à la cérémonie de la blouse blanche de l’Université du Michigan alors que le conférencier principal est ouvertement anti-avortement. La vidéo s’ouvre sur d’innombrables invités assis dans un auditorium, tandis que des dizaines d’étudiants peuvent être vus se lever et sortir de la salle au milieu des applaudissements pour accueillir l’orateur sur le podium. Pour ceux qui ne le savent pas, la cérémonie de la blouse blanche est également connue comme une cérémonie d’intronisation organisée dans les facultés de médecine pour accueillir les nouveaux étudiants.

Les étudiants en médecine entrants sortent à la cérémonie de la blouse blanche de l’Université du Michigan alors que le conférencier principal est ouvertement anti-avortement pic.twitter.com/Is7KmVV811 — Scorpion (@PEScorpiio) 24 juillet 2022

Inutile de dire que la vidéo est devenue virale avec plus de 16 millions de vues. De plus, la section des commentaires a été inondée de milliers de commentaires, appréciant le geste courageux des étudiants. Un utilisateur a écrit : « La liberté d’avoir une famille selon vos propres conditions est un droit divin. La naissance forcée ne l’est pas. Selon CNN, certains des étudiants ont également lancé une pétition pour remplacer le Dr Kristin par tout autre orateur, citant ses opinions anti-avortement. La pétition aurait été signée par plus de 300 étudiants en médecine. Ceci après que, le 24 juin, la Cour suprême des États-Unis a annulé la décision Roe contre Wade, vieille de 50 ans, qui prévoyait un droit constitutionnel à l’avortement.

