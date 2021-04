Plusieurs étudiants du Texas qui ont participé à une vente aux enchères simulée de la traite des esclaves de leurs camarades de classe noirs menée via Snapchat ont été punis par l’école à la suite d’un tollé public.

Dans les captures d’écran d’un groupe de messages Snapchat, intitulé « N * gger Auction », les élèves du district scolaire indépendant d’Aldo (ISD) pourraient être vus offrant diverses sommes d’argent pour leurs pairs noirs. Un étudiant offert «100 dollars» pour un camarade de classe, tandis qu’un autre étudiant a offert 1 $ pour un garçon appelé Chris, affirmant qu’il offrirait plus « si ses cheveux n’étaient pas si mauvais. »

Étudiants blancs de @AledoISD a organisé une vente aux enchères d’esclaves sur Snapchat où ils ont vendu des camarades de classe noirs pour entre 1 et 100 dollars.Le racisme se répandant dans notre politique, notre sécurité publique, notre sécurité nationale est incubé dans nos écoles. pic.twitter.com/jkdKXZfHz2 – S. Lee Merritt, Esq. (@MeritLaw) 13 avril 2021

Des captures d’écran ont également montré que le groupe inquiétant avait déjà été nommé « Commerce des esclaves » et « N * gger Farm » avant que les étudiants ne s’installent «N * gger Auction».

Dans un communiqué publié lundi, Aledo ISD a affirmé que la «vente aux enchères» avait été découverte il y a deux semaines et concernait des élèves de neuvième année âgés de 14 à 15 ans.

« Il n’y a pas de place pour le racisme ou la haine dans l’Aldo ISD, point final, » a déclaré l’école, ajoutant que « Un langage et une conduite inappropriés, offensants et racistes sont totalement inacceptables » et « interdit par la politique du district. »





Aussi sur rt.com

Un professeur licencié pour avoir affirmé que les étudiants noirs ne réussissaient pas en classe







L’école a expliqué qu’elle avait lancé une enquête « qui impliquait l’application de la loi » après avoir découvert le groupe et « a pris une décision formelle que le harcèlement racial et la cyberintimidation avaient eu lieu. »

Les étudiants responsables ont reçu des «conséquences disciplinaires», et l’école a réitéré ses politiques sur le racisme et l’intimidation lors d’une conversation avec les élèves et les parents.

«Cet incident a causé une douleur énorme aux victimes, à leurs familles et aux autres étudiants de couleur et à leurs familles, et nous en sommes profondément attristés». Aledo ISD a conclu.

Cependant, les utilisateurs des médias sociaux ont estimé que les actions de l’école n’avaient pas été suffisantes. Ils ont critiqué le district pour ne pas avoir rendu public les détails des punitions et ont appelé à l’expulsion des étudiants. Autres argumenté les étudiants « devrait faire face à un type d’accusation criminelle, » recevoir des services communautaires, ou être forcé lire « une liste de livres sur l’esclavage et l’antiracisme. »

Excusez-moi pendant que je vomis. Ces étudiants devraient être expulsés et inculpés de crimes haineux. – Priti Nemani (elle / elle / elle) (@pritinemani) 13 avril 2021

Ces jeunes occupent des postes élevés. Doit être expulsé ou être puni avec des leçons d’histoire des Noirs et aussi du travail communautaire. – Godelieve Engbersen (@GodelieveTT) 13 avril 2021

Certains utilisateurs même appelé pour des mesures disciplinaires contre les parents des élèves, tandis qu’un homme tweeté, « Nous devons éloigner tous les Noirs du Texas, puis effacer le Texas de la carte. »

Aledo ISD est situé à Aledo, au Texas, près de la ville de White Settlement.





Aussi sur rt.com

L’école présente des excuses pour un dépliant « hors contexte » ne faisant la promotion que des artistes blancs lors de l’événement du Mois de l’histoire des Noirs







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!