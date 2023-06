Des étudiants du MCC remportent une bourse nationale pour étudier en Irlande – Shaw Local

Alyssa Kasey, étudiante au McHenry County College, a récemment reçu une bourse nationale pour couvrir ses études à Carlow, en Irlande, cet été.

La bourse Benjamin A. Gilman attribue chaque année près de 3 000 bourses pouvant atteindre 5 000 $ à des étudiants américains de premier cycle pour étudier ou faire un stage à l’étranger.

Kasey est partie pour l’Irlande le 29 mai et reviendra le 27 juin. Pendant son séjour, elle étudiera l’expérience irlandaise et l’écriture irlandaise contemporaine.

Grâce au partenariat du MCC avec le Consortium pour les études et les programmes internationaux de l’Illinois, les étudiants peuvent obtenir des crédits en étudiant à l’étranger en Autriche, au Costa Rica, en Angleterre, en France, en Irlande et en Espagne. Kasey a choisi l’Irlande en raison de son héritage irlandais.

« En grandissant, j’ai toujours eu l’Irlande sur ma liste d’endroits à visiter parce que j’ai toujours ressenti un lien fort avec la culture et la beauté de la campagne et de la géographie irlandaises », a-t-elle déclaré. “Pouvoir m’immerger dans la culture irlandaise et interagir avec les personnes qui vivent en Irlande pourrait m’aider à vivre comme ma famille vivait autrefois.”

Après son passage au MCC, Kasey prévoit de transférer et d’obtenir son baccalauréat et sa maîtrise en travail social. Son objectif est de devenir une travailleuse sociale clinicienne agréée qui offre des conseils à ceux qui ont des problèmes de santé mentale.