Des étudiants du Gujarat College construisent une moto hybride fonctionnant à l’essence et à l’électricité

Lorsque les prix du carburant en Inde montent en flèche, la plupart des citoyens ne sortent pas leur véhicule car cela est devenu un fardeau pour la plupart des poches du pays. Pour remédier à une telle situation, les étudiants du VVP Engineering College de Rajkot, dans le Gujarat, ont développé une moto pouvant fonctionner à la fois à l’essence et à l’électricité. Pour choisir entre l’essence ou une batterie électrique, le conducteur doit simplement actionner un interrupteur sur le guidon. La moto a reçu un modèle hybride avec une batterie installée sur son moteur. Cependant, le groupe motopropulseur, un mécanisme qui transmet l’entraînement du moteur d’un véhicule à son essieu est séparé, de sorte que le pilote peut choisir entre rouler à l’électricité ou à l’essence.

Selon les étudiants, le véhicule entièrement chargé peut aider à parcourir jusqu’à 40 km par heure en utilisant une unité de puissance pour un coût de 17 paise. Le Dr Maniar, doyen du département de mécanique, a déclaré aux médias : « La principale raison de ce développement est que les prix du carburant montent en flèche. Il y a beaucoup de problèmes avec les véhicules 20 comme un prix élevé, une charge lente, etc. Nous avons donc pensé à un véhicule qui peut fonctionner sur les deux », a rapporté ANI.

Ce n’est pas la seule cause, un élève de classe 10 de Nippani taluk du district de Belgaum au Karnataka a créé tout seul un vélo électrique pendant la pandémie. Le véhicule peut parcourir une distance de 40 kilomètres une fois après avoir chargé la batterie.

Prathamesha a décidé de faire quelque chose de créatif pendant le confinement pandémique et a dit à ses parents qu’il voulait construire un vélo électrique. Le père de Prathamesha, Prakash Sutara, électricien de profession, était heureux parce que son fils était innovant et constructif. La famille a apporté tout le soutien possible qu’elle pouvait offrir.

Prathamesha a commencé à collecter toutes sortes de matériaux de rebut qu’il pourrait utiliser pour construire le vélo. Comme son père est électricien, il a trouvé la plupart des matériaux nécessaires dans le garage de son père. Plus tard, il a acheté une batterie de tension Lid Acid 48, un moteur de tension 48 et un moteur de 750 watts et a construit le moteur électrique rechargeable.

