Des étudiants d’Ottawa, de Streator, de Seneca et de Serena récompensés par les prix DAR Good Citizen – Shaw Local

La section Illini des Filles de la Révolution américaine a rendu hommage à six récipiendaires du prix DAR Good Citizen des écoles secondaires de la région et a annoncé un lauréat lors d’une cérémonie de remise des prix le 1er décembre au manoir Reddick à Ottawa.

Les six récipiendaires du DAR Good Citizen Award sont Shay Elizabeth Wilcoxen de Woodland High School, Abbigail Pierce de Streator High School, Alexis Linder de Serena High School, Calvin Maierhofer de Seneca High School, Grace Catherine Carroll de Ottawa High School et Ella Violet Biggins de Marquette. Lycée de l’Académie.

Cette année, les six bons citoyens ont concouru pour la bourse d’études DAR Good Citizen du chapitre facultatif d’Illini. Le lauréat de la bourse, Maierhofer, passera au niveau de bourse du District 2.

Les DAR Good Citizen Awards sont décernés chaque année à un lycéen par école et sont sélectionnés par les lycées eux-mêmes. Ces étudiants illustrent quatre qualités de bonne citoyenneté; fiabilité, service, leadership et patriotisme dans leurs foyers, leurs écoles et leurs communautés.

La National Society Daughters of the American Revolution a été fondée en 1890 pour promouvoir la préservation historique, l’éducation et le patriotisme. Ses membres descendent des patriotes qui ont conquis l’indépendance américaine pendant la guerre d’indépendance. Le DAR compte plus de 3000 chapitres répartis dans les 50 États, à Washington DC et à l’international.