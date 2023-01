Des étudiants détenus et la police anti-émeute à Jamia à Delhi pour la projection d’un film de la BBC

Quatre étudiants, dont des membres d’un groupe de gauche, ont été arrêtés par la police et les cours ont été suspendus mercredi à la prestigieuse université Jamia Millia Islamia de Delhi en raison d’un projet de projection ce soir du documentaire controversé de la BBC sur le Premier ministre Narendra Modi.

Des policiers en tenue anti-émeute bleue et des camionnettes équipées de canons lacrymogènes ont atteint les portes du collège dans le sud-est de Delhi. Dans une ordonnance rendue mardi, les autorités de Jamia ont déclaré qu’elles n’autoriseraient aucun rassemblement non autorisé sur le campus après que la Fédération des étudiants de l’Inde a annoncé la projection sur Facebook.

Le documentaire, basé sur le mandat du Premier ministre Narendra Modi en tant que ministre en chef du Gujarat lors des émeutes de 2002, a déclenché une tempête, le gouvernement interdisant le film et demandant aux sociétés de médias sociaux de supprimer les liens vers celui-ci. L’opposition a qualifié cette décision de censure flagrante.

Une projection similaire organisée par certains étudiants de l’Université Jawaharlal Nehru hier soir a rencontré des problèmes avec Internet et l’électricité coupée dans le bureau du syndicat des étudiants. Une foule de centaines de personnes s’est plutôt rassemblée dehors dans le noir pour regarder le documentaire sur les écrans de téléphone ou leurs ordinateurs portables, et la soirée s’est terminée par une marche de protestation. Les autorités de la JNU avaient mis en garde contre des mesures disciplinaires si le documentaire était projeté, affirmant que cette décision pourrait perturber la paix et l’harmonie sur le campus.

Le gouvernement du Premier ministre Modi a qualifié la série documentaire en deux parties « Inde : la question Modi » de « morceau de propagande ». Il a été innocenté de tout acte répréhensible par des enquêtes sur les émeutes du Gujarat. L’année dernière, la Cour suprême a rejeté un appel contre sa disculpation dans l’une des affaires liées aux meurtres.

Plus de 1 000 personnes ont été tuées dans les violences de trois jours au Gujarat en 2002 et la police d’État a été accusée de ne pas avoir fait assez pour arrêter les émeutes qui ont commencé après qu’un wagon transportant des pèlerins a été incendié à Godhra, tuant 59 personnes.