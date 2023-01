Des étudiants détenus à l’université de Delhi après des affrontements au sujet d’une série de la BBC sur PM

Deux jours après que l’université Jawaharlal Nehru de Delhi a coupé l’électricité et l’électricité sur le campus pour empêcher les étudiants de visionner la série controversée de la BBC sur le Premier ministre Narendra Modi, les étudiants de deux autres grandes universités de la capitale nationale – l’université de Delhi et l’université Ambedkar – ont fait l’objet d’un traitement similaire de la part de l’administration universitaire et de la police. Les grands rassemblements ont été interdits à l’extérieur de la faculté des arts de l’UA, où une projection était prévue, et les autorités ont coupé l’alimentation électrique à l’université d’Ambedkar pour arrêter une autre projection prévue. Un groupe d’étudiants a brandi des slogans et protesté dans les deux universités, plusieurs d’entre eux ont été arrêtés par la police.

Au fur et à mesure que la journée avançait, de plus en plus d’étudiants se sont rassemblés à la faculté des arts de l’Université de Delhi pour protester contre l’imposition de l’article 144 dans la région pour arrêter la projection. Le soir venu, on a pu voir une foule immense affronter la police et les gardes de sécurité de l’université. Ils ont brandi des slogans “retournez la police de Delhi” et ont accusé la police de malmener les manifestants.

24 étudiants ont été arrêtés plus tôt pour avoir tenté de projeter le documentaire en DU, a confirmé un haut responsable de la police.

Comme à JNU, les étudiants ici avaient également recouru à le regarder sur leurs téléphones et ordinateurs portables après qu’un code QR avec un lien vers le documentaire leur ait été distribué. Cependant, plus d’étudiants se sont présentés plus tard, affirmant qu’ils organiseraient une projection publique.

Des sources au sein des administrations de l’Université de Delhi avaient déclaré qu’aucun dépistage de masse ou public ne serait autorisé sur le campus. Cependant, si les étudiants veulent quand même le regarder sur leur téléphone, c’est à leur discrétion.

Des sources policières ont déclaré que les universités n’avaient pas donné leur autorisation pour un tel dépistage, et la police de Delhi a également été contactée. Des pourparlers ont eu lieu plus tôt pour persuader les étudiants de reprendre eux-mêmes l’appel à la projection, ont indiqué des sources, ajoutant qu’il y aura un déploiement important de la police pour des raisons de sécurité et que des mesures seront prises si les étudiants se rassemblent pour la projection.

La surveillante de l’Université de Delhi, Rajni Abbi, a déclaré qu’elle avait écrit à la police de Delhi à ce sujet et qu’elle prendrait des mesures.

“Nous ne pouvons pas autoriser la projection du documentaire de la BBC, car aucune autorisation n’a été demandée à l’administration”, a-t-elle déclaré à l’agence de presse PTI.

Pendant ce temps, Jamia Millia Islamia a suspendu les cours vendredi à la demande des étudiants et des membres du corps professoral, juste un jour après que la vice-chancelière Najma Akhtar a déclaré que l’université avait “complètement déjoué” la tentative de certains étudiants d’organiser une projection. Mercredi, 13 étudiants de l’université ont été arrêtés pour avoir créé un chahut en organisant une projection à l’intérieur du campus. La police de Delhi a déclaré que l’administration de l’université n’avait pas autorisé le dépistage.

“India: The Modi Question”, la série documentaire de la BBC qui a déclenché une tempête politique en Inde, a été interdite par le Centre en utilisant des ordonnances d’urgence en vertu de l’article 16 des règles informatiques, 2021.

L’ordre a été donné aux intermédiaires des médias sociaux de bloquer le contenu, mais pas à n’importe quel individu. Si des individus visionnent le documentaire, ils ne peuvent pas être légalement pénalisés pour cela.

Plus tôt cette semaine, des groupes d’étudiants de l’Université centrale d’Hyderabad (HCU) – l’Organisation islamique des étudiants (SIO) et la Fédération des étudiants musulmans connus sous le nom de groupe Fraternité – ont organisé lundi une projection du documentaire à l’intérieur du campus. Plus de 50 élèves de ces groupes ont assisté à la projection. Il a de nouveau été projeté sur le campus jeudi, cette fois par le groupe d’étudiants de gauche SFI.

Les associations étudiantes de gauche du Bengale occidental ont également prévu de projeter le documentaire sur les campus d’au moins deux universités de Kolkata.

La Fédération des étudiants de l’Inde (SFI) a projeté le documentaire à l’Université de Jadavpur jeudi, sans interférence de la police, et le fera à l’Université de la Présidence vendredi, a déclaré le secrétaire adjoint de l’organisation d’État, Subhajit Sarkar. L’Association des étudiants de toute l’Inde (AISA), un autre organisme de gauche, a également décidé de projeter le documentaire sur le campus de l’Université de Jadavpur vendredi.

L’unité du Congrès du Kerala a projeté jeudi le documentaire à Thiruvananthapuram, tandis que les ailes étudiantes et jeunesse du CPI (M) au pouvoir ont prévu de le projeter dans tout l’État.

L’aile étudiante du Congrès NSUI a également projeté le documentaire à Chandigarh.

Les États-Unis ont décrit l’interdiction comme une question de liberté de la presse. Le département d’État américain a déclaré qu’il était grand temps de souligner l’importance des principes démocratiques comme la liberté d’expression et d’en faire un point dans le monde entier ainsi qu’en Inde.

La semaine dernière, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a défendu le Premier ministre Narendra Modi et pris ses distances avec la série documentaire de la BBC, affirmant qu’il “n’était pas d’accord avec la caractérisation” de son homologue indien.

Le ministère des Affaires extérieures (MEA) a répondu à la série de la BBC en affirmant qu’elle était entièrement biaisée, soulevant même des questions sur “le but de l’exercice et l’agenda qui le sous-tend”.