Les étudiants DESPERATE vendent des services sexuels et s’inscrivent à OnlyFans après que la pandémie a forcé les magasins à fermer les emplois traditionnels en train de sécher.

Le Collectif anglais des prostituées a déclaré que les appels à sa ligne d’assistance de la part des étudiants des collèges et universités avaient augmenté d’un tiers en 2021.

Sophie McBurnie, étudiante en chimie de 22 ans, s’est tournée vers OnlyFans en désespoir de cause lors de sa troisième année à l’université Crédits: Mirrorpix

Aaliyah vivait à la maison pour économiser de l’argent, mais elle était toujours si maigre qu’elle a commencé à vendre des images explicites d’elle-même Crédits: Mirrorpix

Le groupe de campagne a déclaré au Mirror qu’il y avait eu une augmentation du nombre d’étudiants vendant des services sexuels depuis le début du verrouillage.

Jusqu’à huit étudiants par jour appellent la ligne d’assistance pour obtenir de l’aide et des conseils pour la plupart des demandes concernant le travail du sexe et les droits.

Cependant, certains étudiants demandent de l’aide après avoir été harcelés par des clients.

Laura Watson, une porte-parole du Collectif anglais des prostituées (ECP), a déclaré au Mirror: «Lors du premier verrouillage, il y a eu une vague massive de femmes qui se sont connectées en ligne et OnlyFans a été l’un des plus importants auxquels les gens sont allés.

«Nous avons été confrontés à des cas de traque et de harcèlement spécifiquement liés à cela, où les gens disent que les clients sont constamment en contact avec eux.

«Certaines femmes ont vu leur contenu volé et republié quelque part.

« D’autres disent que les clients ont en quelque sorte obtenu leurs informations personnelles et les ont publiées sur d’autres forums. »

Les trois derniers verrouillages nationaux ont forcé les entreprises non essentielles à fermer, asséchant les emplois étudiants traditionnels tels que le barman, laissant les jeunes vendre des photos explicites d’eux-mêmes à des sites comme OnlyFans.

«Nous avons constaté une augmentation significative du nombre d’étudiants se prostituant à mesure que les frais de scolarité ont augmenté», a déclaré Watson.

«Certaines femmes de notre groupe s’efforcent de rembourser des dettes de plus de 30 000 £.

«Depuis la pandémie, de nombreuses femmes ont commencé à travailler dans le sexe.

«Les emplois dans les magasins et les pubs, que les étudiants auraient traditionnellement occupés, n’ont pas été disponibles, en particulier pendant la pandémie.

«Il n’y a tout simplement pas beaucoup d’options sur le marché – et les femmes doivent trouver un moyen de survivre.»

Un sondage mené auprès de 3 200 étudiants l’an dernier a révélé que 4% vendaient des services sexuels pour financer leurs cours collégiaux ou universitaires.

« COMPROMIS L’ANONYMITÉ »

Une personne sur dix a déclaré qu’elle vendrait du sexe en cas d’urgence financière.

L’augmentation du nombre d’étudiants qui choisissent le travail du sexe a créé de nouveaux problèmes de sécurité, a déclaré Watson au Mirror.

«Les gens doivent compromettre l’anonymat pour gagner l’argent dont ils ont besoin», a-t-elle déclaré.

«Ceux qui gagnent de l’argent grâce au travail du sexe en personne avant que la pandémie ne se déclare sur OnlyFans et ont réalisé que vous devez produire tellement de contenu pour gagner de l’argent, et c’est vraiment difficile de le faire sans inclure votre visage et votre voix dans les vidéos.

«Les choses que les gens n’ont jamais rêvé d’être sur un site Web se répandent désormais en ligne parce que c’est le moyen de gagner de l’argent.»

Sophie McBurnie, une étudiante en chimie de 22 ans, a déclaré au Mirror qu’elle s’était tournée vers OnlyFans en désespoir de cause en tant qu’étudiante de troisième année.

Bien qu’elle travaillait à temps partiel dans un supermarché, son prêt lui manquait 5 000 £ pour payer son logement.

Les étudiants de premier cycle peuvent payer jusqu’à 9250 £ par an pour accumuler des dettes massives au cours des années passées à l’université ou au collège.

Selon Times Higher Education, le loyer moyen des étudiants était de 547 £ par mois l’année dernière, les étudiants de Londres payant en moyenne 640 £.

«Je viens d’une famille de la classe moyenne, donc mon prêt d’entretien était le plus bas possible», a déclaré Sophie.

« Je pourrais à peine acheter de la nourriture »

«Mes parents gagnent bien, mais ils n’avaient pas de liquidités à prêter.

«Je manquais de 2 000 £ de loyer la troisième année, alors j’ai dû trouver de l’argent.

«Au cours des trois années, la situation est devenue de pire en pire. J’ai travaillé tout l’été chez Asda mais j’ai quand même fini par être négatif.

« C’était vraiment mauvais. La troisième année, j’avais atteint le maximum de mon découvert, je devais 200 £ à deux personnes et je pouvais à peine acheter de la nourriture. »

Le Syndicat des travailleurs d’Angleterre appelle à une réforme du coût de la vie des étudiants.

Le secrétaire général Stephen Morris a déclaré: «Les universités ne devraient pas laisser à des propriétaires potentiellement sans scrupules le soin d’exiger des frais exorbitants. Le coût de la vie doit être contrôlé car les propriétaires essaient d’en tirer le plus possible, ce qui peut augmenter l’endettement.

pour les étudiants.

«L’augmentation des coûts financiers signifie que les étudiants peuvent soit abandonner, soit aller dans certaines lignes qu’ils ne devraient pas être.

«C’est épouvantable si les étudiants sentent qu’ils n’ont d’autre choix que de se tourner vers le travail du sexe. Vous vous demandez vers quelles autres voies illégales les autres se tourneront. «

« MES PARENTS ONT ÉTÉ TRÈS MALHEUREUX AVEC ELLE »

Sophie, qui modèle sous le nom de Piri, gagne 7 276 £ par mois sur le site après avoir gagné 1300 abonnés.

Sophie, de Rochdale, a ajouté: «Mes parents étaient très mécontents et voulaient que j’arrête.

« Mais je leur ai dit combien je gagne et je sens qu’ils comprennent maintenant. »

Aaliyah, une étudiante de 24 ans, a vendu des photos explicites d’elle-même alors qu’elle avait du mal à payer ses frais de scolarité lors d’un cours d’art et de design à Leeds.

Aaliyah, du sud du Yorkshire, a continué à vendre des photos après avoir quitté son emploi en graphisme pour travailler à plein temps sur OnlyFans.

«J’ai commencé à l’université parce que quelques autres personnes le faisaient et gagnaient beaucoup d’argent», dit-elle.

«Ce n’est pas bon marché d’aller à l’université et la dette avec laquelle vous pouvez partir peut rester avec vous pour la vie.

«Les étudiants, en particulier les jeunes femmes, se rendent compte qu’ils peuvent gagner de l’argent rapidement pour financer leurs études.

«Je n’y vois pas de problème. Je pense que cela montre l’esprit d’entreprise.

Les universités qui ont publié des conseils pour les étudiants travailleurs du sexe ont été critiqués avec certaines accusations affirmant que les orientations les encourageaient.

Le PCE a également produit des conseils qui «circulent largement» parmi les étudiants des universités et des collèges.